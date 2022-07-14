«Селигдар» выделит на разработку крупнейшего в РФ месторождения золота более 43 млрд рублей

Холдинг «Селигдар» планирует направить на геологоразведочные работы и технологическое изучение месторождения Кючус до 2024 года приблизительно 3 млрд руб.

Об этом рассказал начальник отдела стратегического анализа и инвестиций полиметаллической компании Дмитрий Парфенов, передает ТАСС.

Он уточнил, что с точки зрения инвестиций проект делится на две фазы. До 2024 года, в частности, будут проведены технологические исследования. «Дальше приступаем к процессам инфраструктурного строительства самого объекта. Пока оценку инвестиций сказать сложно. Разведка будет стоить до 3 млрд рублей, фазу строительства мы пока для себя оцениваем миллиардов в 40, но все будет зависеть от хода технологичных исследований, поскольку руды комплексные, они могут обогащаться по различным технологиям», — рассказал Парфенов.

По его словам, балансовые запасы месторождения на сегодняшний день составляют порядка 175 тонн золота, прогнозные ресурсы — 253 тонны.

«Объект крупный, срок эксплуатации будет превышать 10-15 лет. Расчетный объем производства как минимум 10 тонн [золота в год с даты выхода на проектную мощность в 2029 году]. Дальше распределим, может и больше», — цитирует агентство Парфенова.

В октябре 2021 года компания «Белое золото» — совместное предприятие госкорпорации «Ростех» и «Селигдара» — выиграла аукцион на крупнейшее в РФ месторождение золота Кючус. Стоимость лицензии по итогам аукциона составила 7,7 млрд рублей. Объект находится за полярным кругом, на территории Верхоянского и Усть-Янского улусов.