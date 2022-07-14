Стало известно, когда пройдёт референдум о вхождении Запорожской области в состав России

Референдум по вхождению Запорожской области в состав России будет проведён уже в начале осени. Об этом заявил сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов, передаёт РИА Новости.

«Референдум будет проведен в начале осени, предполагаемые даты – первая половина сентября, – рассказал он. – Окончательно озвучим, когда будем понимать по уровню нашей готовности и вовлеченности людей».

При этом Рогов подчеркнул, что население региона требует провести референдум как можно быстрее.

«На всех встречах люди спрашивают, когда уже будет референдум, почему тянете, мы хотим побыстрее стать Россией», – утверждает чиновник.

По его словам, проведение референдума и вхождение области в состав Российской Федерации среди прочего станет гарантом безопасности региона.

Ранее «Эксперт» писал, что референдум по вхождению Херсонской области в состав России также планируется провести осенью текущего года.

Об этом рассказал заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов. По его словам, точные сроки пока не определены, но организационные вопросы уже решаются.

Глава ВГА Херсонской области при этом отметил, что одновременно с подготовкой референдума идёт работа по налаживанию социально-экономического благополучия; в регионе начинают работать предприятия и банковская система, выплачиваются зарплаты, социальные пособия и пенсии в рублях.