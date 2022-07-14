Кто остановит Сунака? Как англичане нового премьера выбирают

В начале сентября – то есть менее чем через месяц – Борис Джонсон, потерявший доверие населения и элиты правящей Консервативной партии, сложит свои полномочия премьера Соединенного Королевства. И процедура выбора его преемника уже началась.

Важно понимать, что речь идет не о всенародных выборах. В голосовании, которое определит имя следующего премьер-министра страны, участвуют исключительно члены Консервативной Партии – около 200 тысяч человек или же 0,3% населения страны.

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При этом даже у этих 0,3% нет полного права выбора. Для того, чтобы стать кандидатом на пост лидера партии, нужно получить поддержку 20 консерваторов из числа депутатов парламента – и это смогли сделать всего 8 человек. Среди них Пенни Мордэнт (первая женщина, занявшая пост министра обороны), депутат Том Тагендхат и, бывший министр здравоохранения Джереми Хант, канцлер казначейства Надхим Захави, генпрокурор Суэлла Брейверман, министр по делам равноправия Кеми Баденох. Однако самыми, пожалуй, известными являются нынешняя министр иностранных дел Лиз Трасс и бывший канцлер казначейства Риши Сунак (чья отставка с формулировкой «я так больше не могу» и породила волну других отставок, похоронившую премьерство Джонсона).

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Теперь 358 консерваторов – депутатов от партии в Палате общин – сократят нынешний список из 8 кандидатов до двух фамилий. Делать они это будут при помощи серии голосований, когда по итогам каждого будет отсеиваться кандидат, набравший меньшее число голосов (или, в случае первого раунда, те, кто не набрал 30 голосов). Первый раунд состоялся 13 июля, и голоса распределились следующим образом. Риши Сунак набрал 88 голосов, Пенни Мордэнт — 67, Лиз Трасс — 50, Том Тагендхат — 37, Кеми Баденох — 40, Суэлла Браверман — 32. Джереми Хант и Надхим Захави остались за бортом, при этом господин Хант уже попросил своих последователей голосовать за Сунака.

Следующий раунд состоится 14 июля. И так кандидаты будут отсеиваться до тех пор, пока не останутся двое, которые, по мнению депутатов, лучше всего подходят на роль премьера. А уже потом 200 тысяч членов партии будут выбирать одну из этих персон при помощи голосования по почте.

На сегодняшний день фаворитом, если верить букмекерам и голосованию в палате общин, является Риши Сунак. Человек, который поднял бунт против Джонсона. Человек, который, по мнению ряда экспертов, может изменить «белый, мужской и зачерствевший» образ Консервативной партии. Партии, 95% избирателей которой идентифицируют себя как «белые британцы», но во главе которой стоят уже отнюдь не только белые британцы. «Изменилась ее верхушка, само руководство. Столь быстрого изменения, такого уровня расовой диверсификации никогда не было ни в одной из политических партий западной демократии», - говорит руководитель одной из британских правозащитных организаций Сундер Катвала. Неудивительно, что Риши Сунак, по некоторым данным, заручился поддержкой большей части консерваторов в парламенте.

Для избрания, однако, ему нужно заручиться еще и поддержкой простых членов партии. Поэтому Сунак обещает управлять экономикой по принципу, озвученному Маргарет Тетчер: «Ты должен заработать то, что собираешься потратить». При этом он позиционирует себя как честный кандидат и говорит о том, что не обещает масштабные налоговые сокращения или увеличение бюджетных трат.

Вопрос в том, сработает ли такая стратегия? Ведь именно Риши Сунак, будучи канцлером казначейства, подписал решения о поднятии налогов для бизнеса и простых британцев в период коронавируса. Что ему сейчас и припоминают политические противники. «Лиз (Лиз Трасс – прим. ред.) всегда была против повышения налогов, которое устроил Риши. Она – настоящий евроскептик, она близка к избирателям и верит в низкие налоги», - заявил министр по возможностям Брекзита и эффективности правительства Джейкоб Рис-Могг. «Если я приду к власти, то с первого же дня начну сокращать налоги для того, чтобы помочь людям справиться с ростом цен», - заявила она. По слухам, Лиз Трасс заручилась поддержкой ряда министров и влиятельных лиц партии, которые хотят не допустить прихода Сунака к власти в стране. Не потому, что он индиец, а потому, что он своими действиями спровоцировал свержение Бориса Джонсона.

Не исключено, что противники Сунака поставят и на другого кандидата – Пенни Мордэнт. Опросы общественного мнения показывают, что на общем голосовании членов партии она с легкостью обойдет Риши Сунака. Сама госпожа Мордэнт тоже обещает населению большие перемены, сокращение кабмина и перетряску всей чиновничьей вертикали – в общем, ведет себя как самый настоящий популист.

В Москве на британские выборы смотрят с некоторым безразличием – отечественные эксперты, радовавшиеся позорной отставки Джонсона, понимают, что у России нет фаворитов среди кандидатов. Да, та же Лиз Трасс гордится своей антироссийской политикой. «Будучи министром иностранных дел, я помогла возглавить международный ответ на войну Путина на Украине. Обеспечила принятие жесткого санкционного пакета, который позволил миру нанести серьезный удар по Путину и Кремлю», - заявляла она. И с большой долей вероятности можно предположить, что в случае своей победы на выборах госпожа Трасс продолжит такую же политику.

Однако проблема в том, что такую же политику будут проводить Сунак, Мордэнт и другие кандидаты на должность премьера. Антироссийский курс – это не каприз Джонсона или Трасс, а курс британской элиты. Курс, которому она следует целенаправленно и системно. И с которого не свернет. По крайней мере, до тех пор, пока либо Соединенные Штаты (в фарватере которых и следует Соединенное королевство) не пойдут на компромисс с Москвой, либо пока Британия не развалится на части из-за внутренних противоречий.

