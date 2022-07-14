Трейдеры замерли в ожидании движений Китая

Российский рынок акций с утра пытается отскочить на приостановке роста рубля, но трейдеры ждут, поддержит ли практичный Китай одиозное намерение США ограничить цены на российскую нефть.



Торги на российском рынке акций начались с роста котировок большинства высоколиквидных акций. За первые полтора часа торгов Индекс Мосбиржи вырос на 0,7%. Однако по характеру торгов видно, что этот подъем сформирован, в основном, фиксацией прибыли по спекулятивным шортам.

Между тем, внешний фон остается далеко не лучшим. Возобновилось укрепление курса доллара к бивалютной корзине, что привело к снижению цен на металлы и нефть, а также к падению западных фондовых индексов.

Вчера были опубликованы данные о росте инфляции в США до максимума за последний 41 год, но снижение рынков на этой статистике было очень слабым. В последнее время часто бывает так, что американские инвесторы реагирует на негативные новости с дневным лагом. Поэтому не исключено, что сегодня падение котировок всех инструментов на западных биржах усилится.

Наибольшее значение для рублевых активов имеет нефть. Сейчас она стоит чуть дороже $99 за баррель. Но риски дальнейшего снижения сохраняются: уход котировок под отметку $97 способен не только спровоцировать массовое открытие коротких позиций по нефти, но и привести к тому, что реальные производители начнут более агрессивно продавать дальние нефтяные фьючерсы, стремясь захеджировать цены будущих поставок.

Дополнительным негативом для рублевых активов выступают новости о переговорах США с Китаем об установлении предельных цен на покупку российской нефти. Пока нет никаких новостей из Поднебесной, которые свидетельствовали бы о том, что власти страны этот шаг поддержат – такое развитие событий с учетом нынешних отношений Китая с Россией с одной стороны и с США с другой выглядело бы странно. Но влияние на рынок подобные информационные поводы, конечно же, оказывают.

Вместе с тем, прояснилась ситуация по газу. Венгрия заявила, что даже не будет обсуждать новые санкции относительно поставок российского газа, «Газпрома» и Газпромбанка, а также запретила вывоз из страны всех энергоносителей, включая дрова. Это позитивная новость для «Газпрома», но он сегодня торгуется хуже рынка. Пока нет никакой информации о сроках возврата из ремонта турбин, необходимых для вывода «Северного потока» на плановую мощность. Трейдеры не исключают, что российские власти в нынешних условиях просто не захотят поставлять газ в Европу в прежних объемах.

Лучше рынка выглядят акции «Мечела» и «Распадской», подорожавшие за первые полтора часа торгов на 2%. Нехватка электроэнергии в Европе в совокупности с дефицитом газа и его запредельными ценами заставляет электростанции увеличивать потребление угля. Можно ждать дальнейшего роста мировых цен на уголь, а вместе с ним и котировок акций этих двух компаний.

По-прежнему пользуются спросом бумаги девелоперов. Технически они сильно перекуплены.

Рубль в первой половине дня слабо подрастает. За доллар на торгах Московской биржи дают около 58 рублей. Не исключено, что сегодня российская валюта снизит темпы роста. Но на следующей неделе экспортеры увеличат продажу валюты для аккумулирования средств под налоговые выплаты, которые в этом месяце будут повышенными.