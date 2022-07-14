ЦБ рассказал о действиях по разблокировке иностранных активов

В России под блокировку попали иностранные ценные бумаги на сумму около 6 трлн рублей. Инвесторы не могут продать их на бирже и получить по ним доход. Есть возможность продать их на внебиржевом рынке внутри российской депозитарной системы, но спрос на них невысок, а цены ниже, чем на такие же бумаги, не попавшие под блокировку. Представители Банка России на заседании Экспертного совета по защите прав розничного инвестора отметили, что быстрого способа разблокировки активов в данный момент не существует, однако ряд мер по решению этой проблемы уже реализуется, сообщает пресс-служба ЦБ.

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«Уже реализуется ряд мер для решения проблемы заблокированных иностранных бумаг, имеющих российские корни: речь идет о бумагах российских компаний, которые выпущены по иностранному праву и торгуются на зарубежных биржах. Так, приняты решения о прямой выплате доходов и обмене депозитарных расписок на российские акции, минуя иностранную инфраструктуру, появилась возможность обмена еврооблигаций на российские облигации. Обсуждается возобновление операций с паями ПИФ при одновременном сохранении прав инвесторов на принадлежащую им долю заблокированных активов фондов», — сообщили в ЦБ.

Регулятор также позитивно оценивает инициативы по судебному решению вопросов разблокировки активов. От результатов работы с зарубежными регуляторами и судебными органами будут зависеть следующие действия, отметили в ЦБ. Банк России также выразил поддержку Клубу защиты инвесторов, создаваемому Московской Биржей с участниками рынка.

