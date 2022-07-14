Турция, Египет и Саудовская Аравия заявили о желании вступить в БРИКС

Президент международного форума стран БРИКС Пурнима Ананд сообщила, что Саудовская Аравия, Турция и Египет готовятся подать заявки на членство в организации.

Ананд назвала это хорошим шагом, поскольку, по ее словам, «расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире», пишут «Известия».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что Аргентина и Иран подали заявки на вступление в группу. «Пока в Белом доме думали, что бы еще в мире отключить, запретить и испортить, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС», — сказала Захарова.

Пурнима Ананд отметила, что обсуждение и вероятное решение о присоединении некоторых государств, в частности, Аргентины, Египта, Ирана, Саудовской Аравии и Турции, можно ожидать уже на следующем саммите БРИКС, который состоится в 2023 году в ЮАР.

Опрошенные изданием эксперты считают, что Саудовская Аравия, Египет и Турция могут стать перспективными кандидатурами на присоединение к организации, однако процесс их вступления в БРИКС будет небыстрым.