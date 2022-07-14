Власти ДНР сообщили о взятии под контроль города Северска

Первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что город Северск находится под контролем союзных сил России и Донецкой Народной Республики.

«Северск под нашим оперативным контролем, это означает, что противник по всей площади может поражаться нашим огнем прицельным», — заявил Безсонов в эфире программы «Соловьев Live».

По словам чиновника, после взятия Соледара и Северска с восточного направления войска союзных сил практически беспрепятственно смогут двинуться на Славянск и Краматорск. «В принципе, я думаю, что из Северска украинские подразделения будут убегать еще быстрее, чем из Лисичанска», — отметил Даниил Безсонов.

В Минобороны РФ между тем рассказали, что централизованную муниципальную власть удалось восстановить во всех подконтрольных России населенных пунктах Украины. «Благодаря гуманитарной и административной поддержке во всех городах и населенных пунктах, подконтрольных российским силам, сегодня восстановлена централизованная муниципальная власть, налажены продовольственные поставки. Постепенно оживают рынки, городские службы», — говорится в сообщении оборонного ведомства. По данным Минобороны, российские военные доставили в Харьковскую область более 100 т гуманитарной помощи мирным жителям. «Первыми гуманитарные грузы получают стационарные больницы. Как говорят сами работники медучреждений, в прежнее время о таком разнообразии продуктов и их запасах они даже и не мечтали. Украинские власти не обеспечивали и половину нормы питания больных», — указывается в сообщении.

Президент России Владимир Путин 24 февраля в ответ на обращение лидеров республик Донбасса о помощи объявил о начале специальной военной операции на Украине. Глава государства подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, ее цель — демилитаризация и денацификация страны.

Ранее «Эксперт» писал, что, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Киеву рано или поздно предстоит понять все условия России и согласиться на них. Представитель Кремля указал на то, что сейчас востребованность инициатив по разрешению ситуации на Украине снизилась, однако в конечном итоге здравый смысл возобладает и настанет черед переговоров.