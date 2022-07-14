В МИД прокомментировали планы G7 установить потолок цен на российскую нефть

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала платы G7 установить потолок цен на нефть из РФ.

По её мнению, если же «группа семи» попытается реализовать свои авантюрные планы на установление некого потолка цен на «чёрное золото», то от этого они могут и возрасти, передаёт РИА Новости.

«Об этом тоже говорят экономисты. Потому что вот эти планы они – антирыночные и авантюрные, а также волюнтаристские», – подчеркнула представитель МИД РФ в ходе своего еженедельного брифинга.

Как ранее писал «Эксперт», мировые цены на нефть могут вырасти на 40% до 140 долл. за бочку в случае, если не будет принят предлагаемый ценовой лимит на российское топливо.

Об этом сообщило агентство Reuterts со ссылкой на неназванного чиновника в министерстве финансов США. Напомним, что ещё в июне текущего года страны G7 подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России. Также была достигнута предварительная договоренность о начале ограничения цен на наши нефть и газ.

