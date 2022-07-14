В Москве и Санкт-Петербурге заработал онлайн-дискаунтер от «Самоката»

Онлайн-ретейлер «Самокат» (входит в совместное предприятие Сбербанка и VK) представил магазин «Выгодно», предлагающий товары по доступным ценам.

Сервис уже доступен в приложении для пользователей Москвы и Санкт-Петербурга, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«В приложении онлайн-ретейлера "Самокат" появился магазин "Выгодно". В магазине представлены товары по доступным ценам. В "Самокат Выгодно" пользователи смогут заказывать товары по низким ценам и получать их на следующий день в указанное время. Пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга уже могут делать заказы в магазине», — сообщили в пресс-службе. Уточняется, что в настоящий момент в магазине уже доступны более 1 тыс. товаров из различных категорий.

По словам директора по маркетингу «Самоката» Игоря Рожкова, главной миссией ретейлера является экономия личного времени покупателей. «Теперь мы ставим перед собой новую амбициозную цель — помочь пользователю рационально вести хозяйство, грамотно планировать бюджет, делать корзину товаров разнообразнее и получать большие покупки с доставкой на дом», — отметил Рожков. Он указал на возросший спрос на большие закупки продуктов в России. «Нам важно оставаться гибкими и удовлетворять потребности клиентов. Мы видим, что аудитории важно получать экономическую выгоду от больших покупок, и готовы предоставить такую возможность», — подчеркнул директор по маркетингу.

Сообщается, что ассортимент магазина будет состоять, в основном, из товаров с длинными сроками годности — бытовой химии, детских товаров, продукции для животных, напитков, консервации и бакалеи, а также заморозки; мясо, птица и молочная продукция займет меньше 40%. В будущем большая часть продукции будет под собственной торговой маркой, пишет РБК.

В первом квартале 2022 года выручка «Самоката» увеличилась год к году в 2,6 раза, до 15,3 млрд руб. В январе — марте сервисом было принято 28,6 млн заказов, количество дарксторов на конец марта превысило 1 тыс.