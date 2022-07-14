В России за сутки выявили более 4,2 тысячи новых случаев коронавируса

За последние сутки в России зафиксировали 4 238 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале Стопкоронавирус.РФ. Показатель превысил 4 тыс. впервые с 4 июня, когда за сутки был зарегистрирован 4 101 случай COVID-19.

Сообщается, что за минувшие 24 часа по всей стране госпитализированы 1 283 человека, 3 090 выздоровели, 43 инфицированных скончались.

В Москве за сутки выявлены 987 случаев коронавируса, 10 человек умерли. В больницы доставлено 149 зараженных, выздоровели 594 человек.

Накануне, 13 июля, в столице сообщалось о 972 новых случаях заражения, что стало максимальным с начала апреля числом новых заболевших COVID-19 в течение 24 часов.

Ранее «Эксперт» писал о том, что недельный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве подскочил на 57%. Отмечается, что ситуация с коронавирусом в столице России стала более напряженной, как и в большинстве европейских стран. При этом в московском оперштабе уточнили, что рост заболеваемости COVID-19 связан с распространением «неопасных» вариантов «омикрона», доля которых доминирует в общей структуре заболеваемости в городе.

В Роспотребнадзоре в среду заявили, что введение ограничений в России на фоне роста числа новых случаев COVID-19 не планируется, поскольку вызванная подвариантами BA.4/BA.5 инфекция протекает легче заболевания, которое провоцируют исходные штаммы коронавируса — «альфа» и «дельта».