В ЦБ хотят ввести ограничения для неквалифицированных инвесторов

Банк России предлагает сократить перечень инструментов, которые сейчас доступны для неквалифицированных инвесторов, например, убрать структурные облигации и в принципе все структурные продукты. Как рассказал в интервью «Ведомостям» первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин, им должны быть доступны только высоконадежные облигации, акции верхних эшелонов, паи открытых фондов, чтобы не нести потери.
«На протяжении последних лет российский фондовый рынок развивался очень быстрыми темпами, вовлекая колоссальное количество розничных инвесторов. Значимая их часть оказалась не готова к произошедшим потрясениям. Теперь нам необходимо переосмыслить, к каким инструментам должен иметь допуск такой инвестор. Это главный урок, который мы должны извлечь из сложившейся ситуации. Например, практика показала, что при шоках схема с производными финансовыми инструментами, в особенности структурированными за рубежом, очень быстро перестает работать и розничный инвестор несет потери», — заявил Чистюхин.
Сейчас неквалифицированным инвесторам, не прошедшим тестирование, доступны только акции наиболее ликвидных российских компаний, а после успешной сдачи теста к ним добавляются структурные облигации, маржинальная торговля, евробонды, иностранные акции, фьючерсы и опционы. Зампред ЦБ предложил убрать из доступного списка структурные облигации и вообще структурные продукты, «к которым сегодня простой розничный инвестор не готов». Чистюхин считает, что простые акции и облигации в полной мере обеспечивают капитал для долгосрочного инвестирования.