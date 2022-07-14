В ЦБ хотят ввести ограничения для неквалифицированных инвесторов

Банк России предлагает сократить перечень инструментов, которые сейчас доступны для неквалифицированных инвесторов, например, убрать структурные облигации и в принципе все структурные продукты. Как рассказал в интервью «Ведомостям» первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин, им должны быть доступны только высоконадежные облигации, акции верхних эшелонов, паи открытых фондов, чтобы не нести потери.

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«На протяжении последних лет российский фондовый рынок развивался очень быстрыми темпами, вовлекая колоссальное количество розничных инвесторов. Значимая их часть оказалась не готова к произошедшим потрясениям. Теперь нам необходимо переосмыслить, к каким инструментам должен иметь допуск такой инвестор. Это главный урок, который мы должны извлечь из сложившейся ситуации. Например, практика показала, что при шоках схема с производными финансовыми инструментами, в особенности структурированными за рубежом, очень быстро перестает работать и розничный инвестор несет потери», — заявил Чистюхин.

Сейчас неквалифицированным инвесторам, не прошедшим тестирование, доступны только акции наиболее ликвидных российских компаний, а после успешной сдачи теста к ним добавляются структурные облигации, маржинальная торговля, евробонды, иностранные акции, фьючерсы и опционы. Зампред ЦБ предложил убрать из доступного списка структурные облигации и вообще структурные продукты, «к которым сегодня простой розничный инвестор не готов». Чистюхин считает, что простые акции и облигации в полной мере обеспечивают капитал для долгосрочного инвестирования.

