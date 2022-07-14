ЕС обсуждает ослабление антироссийских санкций

Евросоюз обсуждает возможность ослабление антироссийских санкций.

Как передаёт Bloomberg со ссылкой на информированные источники, речь идёт о снятии ранее введённых ограничений примерно с четырех десятков граждан РФ.

«Евросоюз обсуждает снятие санкций, которые он ввел против ряда россиян после того, как юристы блока выяснили, что меры могли быть введены на слабых основаниях», – утверждают собеседники агентства.

Отмечается, что около 30 человек обратились в суд с требованием исключить их из «чёрного списка» ЕС, а еще примерно 10 попросили об этом напрямую Евросоюз.

Напомним, сейчас в Евросоюзе готовят очередной, седьмой по счету пакет антироссийских санкций. В него планируют включить около 50 физических лиц и компаний. Также новые ограничения будут включать запрет на импорт золота из РФ.

Как ранее писал «Эксперт», Венгрия выступила против введения новых санкций против России, потому что антироссийские санкции, уверены в Будапеште, только углубляют кризис в Европе и при этом никак не влияют на ситуацию на Украине.

Премьер Орбан, как обычно, без обиняков, откровенно заявил, что он против введения против России уже седьмого по счету пакета общеевропейских санкций. Венгерский лидер уверен, что всевозможные ограничения против России являются главной причиной экономических проблем, с которыми столкнулась планета в целом и особенно Европа, в частности.