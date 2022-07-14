Западное оружие с Украины переполнило черный оружейный рынок Европы

Как говорится, лучше поздно, чем никогда. В Брюсселе наконец прозрели и озаботились судьбой оружия, которым европейцы и их заатлантические союзники по НАТО уже много месяцев и лет снабжают Украину. Все, что они поставляют Киеву, можно сейчас без проблем купить на европейском черном рынке оружия.

НАТО и ЕС решили усилить контроль над поставляемым ими на Украину оружием и военной техникой. В общей сложности за 4,5 месяца военной спецоперации, проводимой российскими войсками на Украине, коллективный Запад поставил Киеву оружия и военной техники, сообщает Financial Times (FT), ссылаясь на два источника, знакомых с ситуацией, более чем на 10 млрд долларов.

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Ряд членов НАТО обсуждает с Киевом несколько вариантов отслеживания дальнейшей судьбы оружия и техники, начиная от стрелкового оружия и заканчивая тяжелыми вооружениями, после того, как они попадают на территорию Украины.

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«Все это оружие привозят на юг Польши,- цитирует FT одного из этих источников.- Затем его доставляют к границе и там перегружают на фуры, минивэны и порой даже легковые автомобили. После этого нам ничего о них не известно. Мы не знаем, куда их везут. Не знаем даже, остаются ли они на Украине или попадают в другие страны».

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс считает, что риск попадания оружия и техники не в те руки вполне допустим с учетом ситуации.

«США очень серьезно относятся к ответственности за распространение американских военных технологий и стремятся предотвратить их расползание или попадание к нежелательным элементам»,- рассказала она журналистам на пресс-конференции в Брюсселе и добавила, что Вашингтон постоянно находится в контакте с Киевом по этому вопросу.

«Мы не сомневаемся в желании украинского правительства надежно защищать американские вооружения и вести их учет,- поддержал ее советник министра обороны Украины Юрий Сак.- Любые передвижения его (оружия и техники) по пересечению границы, включая отправку за границу на ремонт, внимательно отслеживаются Украиной и нашими международными партнерами».

Контрабанда оружия из Украины обсуждалась на встрече министров внутренних дел членов Евросоюза, состоявшейся на этой неделе. Кроме этого, Еврокомиссия начала в понедельник, 11 июля, программу «Хаб поддержки ЕС» в Молдавии, в ходе которой евросоюзовские специалисты будут обучать местные кадры борьбе с нежелательными проблемами, включая контрабанду оружия.

«Избежать торговли и контрабанды оружия трудно,- соглашается министр обороны Чехии Яна Чернохова.- В Югославии нам это не удалось. Возможно, не удается и сейчас на Украине».

Она выразила уверенность, что страны-доноры предпринимают все возможные и необходимые меры для отслеживания вооружений, но предупредила, что невозможно это сделать с каждой единицей оружия.

Полицейское ведомство ЕС Европол заявило в апреле, что его расследования подтверждают худшие опасения: оружие уходит из Украины в Европу и попадает в руки криминальных организаций. Это несет угрозу безопасности континента.

«Результатом боевых действий на Украине стало значительное насыщение страны оружием и взрывчатыми веществами,- говорится в справке Европола, подготовленной для отправки в столицы членов ЕС.- Сначала украинские власти регистрировали огнестрельное оружие, выдаваемое населению, но по мере продолжения боевых действий от этого отказались. Сейчас оружие выдается без какого-либо документального контроля».

Европол тоже призывает к учету всего оружия, передаваемого Евросоюзом Украине. Это поможет силовым структурам отслеживать его.

В Киеве, как нетрудно догадаться, озабоченность Брюсселя считают надуманной и преувеличенной.

«Информация о том, что Украина становится главным хабом по контрабанде оружия не соответствует действительности»,- уверен Юрий Сак.

Он по привычке списывает все разговоры о контрабанде оружия на российскую пропаганду, целью которой является убедить международных партнеров Киева не поставлять ему оружие.