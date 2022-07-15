АФК «Система» создаст на Камчатке рыбопромышленный холдинг на 35 тыс. тонн вылова в год

АФК «Система» собирается создать крупный интегрированный рыбопромышленный холдинг на западном побережье Камчатского полуострова.

Как пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя АФК Сергея Копытова, с этой целью корпорация купила 75% компании «Кристалл фиш» и 10% компании «Хангар».

«АФК "Система" приобрела 75% долей в уставном капитале ООО "Кристалл Фиш" и 10% долей в ООО "Хангар". Доли в этих компаниях, специализирующихся на добыче и переработке красной рыбы, приобретены у физических лиц», — цитирует агентство Копытова.

Он уточнил, что предприятия находятся на западном побережье Камчатского полуострова, в непосредственной близости от активов ООО «Заря», которое АФК «Система» купила в 2021 году. «В пользовании "Кристалл фиш" находится четыре рыболовных участка, компании принадлежит четыре рыболовецких судна. Активы "Хангар" включают четыре рыболовных участка, пять судов, а также новый перерабатывающий завод мощностью 180 тонн в сутки, который будет запущен уже в 2022 году. В перспективе АФК "Система" планирует нарастить свою долю в "Хангар" выше контрольной», — рассказал Копытов.

По его словам, на базе ООО «Кристалл Фиш», ООО «Хангар» и ООО «Заря» будет сформирован крупный интегрированный рыбопромышленный холдинг «Восход» с собственной добычей, переработкой, хранением и трейдингом, и общим объемом вылова в 27-35 тыс. тонн в год.

Ранее «Эксперт»​ сообщал, что компания​,​ вход​ящая​ в структуру АФК «Система»​,​ приобрела 100% компании-производителя минеральной воды «Архыз». ​Общая сумма сделки ​оценивается в 450 млн рублей​, значительная часть​ этой суммы​ оплачивается за счет конвертации долга в капитал компании.​