Акции дня: дивиденды банка «Санкт-Петербург» привлекли трейдеров

В лидеры торгов вышли акции банка «Санкт-Петербург» по итогам сессии на Мосбирже в пятницу, 15 июля. За день обыкновенные бумаги подорожали на +16,53% до 78,74 рублей за штуку, а «префы» на +1,51% до 13,45 рублей за штуку.

Акции стали расти после рекомендации совета директоров банка выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2022 года в размере 11,81 руб. на одну обыкновенную (доходность на пятницу почти 15%) и 0,11 руб. на одну привилегированную акцию (доходность 0,80%). Окончательно решение примут 18 августа, закрытие реестра состоится 29 августа. Как отметили эксперты, рекомендация по «дивам» стала неожиданностью, а размер выплат будет рекордным в истории компании. Многие крупные компании отказываются от дивидендов на фоне санкционного давления и сложной геополитической ситуации, что делает выплаты банка «Санкт-Петербург» еще более привлекательными.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +2,03% до 2105,21 пунктов. Индекс РТС поднялся на +4,09% до 1159,57 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 18:52 мск составила 101,43 долларов за баррель (+2,35%). Российская валюта укреплялась – 57,2 руб. за доллар.