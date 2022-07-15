Чистая прибыль «КамАЗа» по РСБУ в первом полугодии составила 2,7 млрд рублей

Чистая прибыль «КамАЗа» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за январь — июнь текущего года составила 2,7 млрд рублей, что на 4,74% ме, чем в тот же период 2021 года.

Об этом свидетельствует отчетность компании.

Сообщается, что выручка автопроизводителя за первое полугодие выросла на 9,03% в годовом выражении и составила 122,49 млрд рублей. По итогам 2021 года чистая прибыль «КамАЗа» по РСБУ составила чуть более 4 млрд рублей, в 2,6 раза превысив показатель 2020 года. Выручка выросла на 34%, до 248,4 млрд рублей.

«КамАЗ» является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей, входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Компания выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели и силовые агрегаты. Крупнейшими акционерами «КамАЗа» являются госкорпорация «Ростех» (49,9%) и «Автоинвест» (23,54%).