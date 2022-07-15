Деньги уходят в развивающиеся страны

В пятницу Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Lipper сообщило, что с 7 по 13 июля чистый отток средств из глобальных фондов акций составил $4,33 млрд. Почти одновременно Bloomberg процитировал стратегов Bank of America, сообщивших схожую новость. Ссылаясь на данные уже EPFR Global, они тоже констатировали уход инвесторов из этой категории фондов, хотя сумму назвали другую — $2,9 млрд.

Выборка фондов, отслеживаемых Refinitiv Lipper и EPFR Global, отличается, что приводит к различиям в цифрах, и порой очень существенным. Но сейчас тенденция явно отмечена одна и та же, причем в обоих случаях отток фиксируется третью неделю подряд.

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Причем, избавляются инвесторы преимущественно от акций ЕС и США. Фонды, инвестирующие в них, как следует из данных Refinitiv Lipper, показали суммарный отток в $5,45 млрд. Из Европы при этом ушло $4,04 млрд, а из США — $1,41 млрд. Фонды Азии, напротив, получили приток в размере $0,6 млрд.

Это, в общем, не удивительно, если учесть все, что произошло за последние полгода в экономиках США и ЕС. Здесь и мощное падение фондовых индексов, которое сейчас приостановилось, но имеет все шансы продолжиться, и растущая инфляция, и угроза рецессии. И это не говоря уже о европейском энергетическом кризисе, и вообще об ударе, нанесенном экономикам ЕС и США ситуацией вокруг Украины.

Но это лишь часть картины. Деньги уходят из акций развитых стран, но приходят в развивающиеся. Их поток здесь не так велик, однако, тенденция встречного движения финансовых потоков налицо.

Проведенный Refinitiv Lipper анализ 24310 фондов развивающихся рынков показал, что в акции таких стран за последнюю неделю пришел $531 млн, и чистый приток продолжается уже четыре недели подряд. На фоне сдувающегося пузыря на развитых рынках это в принципе неудивительно. И важно отметить, что интересны инвесторам именно акции — из облигаций отток составил $1,9 млрд. На фоне повсеместного подъема ставок они, впрочем, сейчас вообще мало где по-настоящему привлекают покупателей: рост доходности облигаций означает падение их котировок. Порой чистые покупки фиксируются, но не слишком часто.

Например, еженедельный отток из американских облигаций прерывался в этом году лишь дважды — на прошлой неделе и в конце мая. В пятницу однако данные Refinitiv Lipper показали, что инвесторы вывели $705 млн из фондов облигаций США. Так что отток возобновился.

Все это говорит о далеко не самых оптимистичных перспективах рынков акций развитых стран и в первую очередь — США. Без ликвидности они особенно не растут, а та убывает по всем направлениям. ФРС поднимает ставку и сокращает баланс, откачивая деньги с фондового рынка. Американские банки вынуждены наращивать резервы после стресс-тестов и на фоне общей ситуации в экономике, что также снижает ликвидность. И массированный вывод инвесторами денег из фондов, естественно, тоже ее не повышает.

Стратег BofA Савита Субраманиан вчера снизила прогноз индекса S&P 500 на конец года на 20%, до 3600 пунктов (сейчас он выше 3850) в связи с ожиданиями умеренной рецессии в США во второй половине года. Но даже ее коллеги в самом Bank of America считают это слишком оптимистичным.

«Мы говорим так: при S&P 500 на 3600 надкусываем, на 3300 откусываем, на 3000 проглатываем», — говорил в пятницу Bloomberg стратег BofA Майкл Хартнетт.

