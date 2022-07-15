Денис Мантуров: базар окончен

Непростые времена требуют от властей нестандартных решений. Денис Мантуров теперь — универсальный солдат от Минпромторга: не просто глава ведомства, но и вице-премьер. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, ранее кандидатуру главы Минпромторга в новом статусе утвердили депутаты Госдумы, специально для этого вызванные с только начавшихся каникул.

Цель этого назначения сформулировал глава кабмина Михаил Мишустин, накануне пожелавший удачи Мантурову. Он отметил, что в «условиях беспрецедентных санкций, требуется высокая скорость принятия решений и их дальнейшей реализации», так как отрасли отечественной промышленности подвержены различным запретам и ограничениям и реагировать нужно гибко. Российский премьер выделил два ключевых направления работы: удержание объемов выпуска продукции и скорейший переход на собственные производственные рельсы.

Энергетический рывок

По словам доцента кафедры национальной экономики Экономического факультета РУДН Сергея Зайнуллина, с точки зрения сохранения объемов производства речь идет о том, чтобы оперативно закрыть пробелы в поставках комплектующих и запчастей на первое время. В перспективе же нужно обеспечить переход на собственные составляющие.

«Импортозамещение может стать драйвером роста российской экономики в условиях глобальной общемировой Великой Депрессии. С учетом объема импорта в Россию 300 млрд долларов в год и ВВП порядка 1,5 трлн долларов в год, импортозамещение хотя бы половины объема импорта сможет обеспечить колоссальные 10% роста ежегодно», — уверен Зайнуллин.

Эксперт проводит аналогию с 1930-ми годами, когда на фоне той Великой Депрессии в США и Европе СССР демонстрировал экономический рост и реализацию политики Индустриализации, сначала скупая технологии, оборудование, целые заводы на Западе, массово привлекая специалистов.

Причем тогда Запад относился к России не менее враждебно, чем сейчас, но для того, чтобы выбраться из жесточайшей рецессии США и европейские страны были вынуждены снять ограничения и санкции на поставку технологий и оборудования.

Сам Денис Мантуров видит в числе первоочередных задач государства обеспечение гарантированного емкого спроса. «Речь идет в первую очередь о поставках отечественной продукции для больших инфраструктурных проектов, инициированных государством. Кроме того, в интересах наших производителей нужно консолидировать спрос, постепенно вытесняя импортную технику и оборудование, которое используется в разных сферах экономики», — отметил глава Минпромторга.

Один из векторов работы он уже обозначил: собственное оборудование для ТЭКа. Кроме того, по мнению Мантурова, Россия вполне может самостоятельно производить собственное оборудование для газификации.

«Здесь важно, с одной стороны, осуществлять обновление мощностей, заменяя иностранное, разведочное, буровое, шельфовое оборудование и ускоряя работу по собственному средне- и крупнотоннажному СПГ-оборудованию. С другой стороны, в интересах внутреннего потребления мы сможем полностью сами поставить всю технологическую обвязку для целой газификации нашей страны», — заявил он, добавив, что уже планируется ускорение сроков испытаний и запуска серийного производства больших газовых турбин — 65 и 170 МВт.

Болевые точки

Впрочем, далеко не во всех отраслях ситуация выглядит столь оптимистично. При том, что курс на вытеснение импорта, вроде бы, был взят уже давно. И занимался этим как раз Денис Мантуров.

Собственно, Михаил Мишустин, охарактеризовал главу Минпромторга, как профессионала с большим опытом работы. Как бы определив: кто начал вести тему, тот ее и продолжит.

«Тренд на импортозамещение, введенный уже около десяти лет назад, сейчас дал немало результатов в различных отраслях, но и возможности для развития новых направлений остаются», — комментирует итоги работы прошлых лет первый вице-президент Опоры России Павел Сигал.

Описать ситуацию можно и более жестко: во многих отраслях работы еще — поле непаханное. Да, с 2014 года Россия достигла успеха в импортозамещении в продовольственной сфере. Но и при этом уборочная техника, оборудование хлебозаводов, мясокомбинатов, молочных комбинатов свыше чем на 50% импортное.

«А в промышленности прошлые успехи еще скромнее: в ключевых отраслях мы по-прежнему имеем высокий уровень зависимости от импорта. К ним относятся: тяжелое машиностроение, электронная промышленность, станкостроение, авиастроение, текстильная промышленность, медицинское и фармацевтическое производства. В этих отраслях доля импорта составляет от 60 до 90%», — говорит Сергей Зайнуллин.

Сам Денис Мантуров заявил, что производство и продажи автомобилей в России в 2022 году рухнут на 50%. По словам министра, это самая «уязвленная отрасль».

Причина очевидна — нет у нас своих запчастей.

«Доля отечественного производства критических комплектующих, таких как двигатели внутреннего сгорания, электронные блоки управления, тормозные системы, карданные передачи составляет от 25 до 30%. А электродвигателей, литий-ионных систем накопления энергии, автоматических коробок переключения передач — 0%», — поясняет Сергей Зайнуллин.

Правда, последнее главу Минпромторга не смущает — именно в развитии электротранспорта он видит драйвер для восстановления рынка и производства.

«Не требуется ни двигатель внутреннего сгорания, ни трансмиссия, ни мосты. Это оптимизирует сроки запуска новых производств», — пояснил министр.

Что ж, уже сходят с конвейеров АвтоВАЗа «антикризисные» Нивы — без ABS, подушки безопасности и «ЭРА-ГЛОНАСС». А тут такое перспективное упрощение.

Однако есть отрасль, в которой «проскочить с минимальным пакетом» не получится — это авиастроение. Которое находится в не менее плачевном состоянии, чем автопром.

По словам Сергея Зайнуллина, в России сложилась парадоксальная ситуация: у российских КБ были не только советские, но и перспективные современные российские образцы, но отечественные авиакомпании, в том числе и с государственным участием упорно покупали Боинги и Эйрбасы. А Минпромторг тем временем разрабатывал программы по достижению уровня импортозамещения в авиастроении до 30%.

Но ситуация 2022 года с отказом зарубежных авиастроителей компаний обслуживать самолеты российских компаний вынудила резко ускорить импортозамещение и уже появились планы Минпромторга поставить российским авиакомпаниям более 300 лайнеров. Вопрос лишь в том, из чего эти лайнеры будут собираться.

«Хотя в Плане мероприятий по импортозамещению в отрасли гражданского авиастроения РФ, было указано, что доля отечественных комплектующих лайнера SSJ 100 составляет 50%, в двигателях, агрегатах и элементах топливной системы, гидросистемы, системы электроснабжения, комплексе бортового радиоэлектронного оборудования, комплексной системы управления самолетом и других ключевых агрегатов этот уровень — нулевой», — говорит Зайнуллин.

Тем не менее, по словам Дениса Мантурова, уже принято решение о поэтапном переходе на отечественные региональные и ближне- и среднемагистральные самолеты. В конце 2023 года будут сертифицированы SSJ 100 с двигателем ПД-8 и Ил 114-300 с двигателем ТВ-7-117.

Где взять деньги?

Для реализации всех этих планов нужно решить целый комплекс задач. Вопрос стоит не только в том, где найти специалистов, технологии и материалы. Как отмечает Сергей Зайнуллин, в большей степени наша промышленность нуждается в стабильных долгосрочных государственных заказах, длинных и дешевых кредитах и проектном финансировании, что для российских предприятий недостижимо, особенно с учетом скачка валютных курсов и учетной ставке Банка России. Но это вопросы в первую очередь к финансовому блоку.

«Если усиление позиции в Правительстве поможет обеспечить промышленности финансирование в достаточным масштабах, то возможно в этом имеется смысл», — рассуждает доцент кафедры нацэкономики Экономического факультета РУДН.

То есть, Денису Мантурову предстоит не только выбирать и предлагать правительству проекты развития, но и находить под них финансирование. А ведь даже при учете приоритетности обеспечения промышленного рывка, казна у России не бездонная.

По мнению Павла Сигала, в этом и заключается еще один вектор работы для новоявленного вице-премьера: «Главной целью последних месяцев для отечественных промышленных предприятий является укрепление партнерств на внутреннем рынке и усилении внутренней циркуляции своей продукции. В качестве надежного партнера также выступает государство: формат ГЧП позволяет выполнять различного рода проекты и задачи совместными усилиями региональных властей и местных предприятий. Развитие этого вида взаимоотношений дает предприятиям возможность улучшить репутацию и, в дальнейшем, заключать контракты с государственными структурами на взаимовыгодных условиях».

Однако первоочередные задачи промышленного сектора, по словам Дениса Мантурова, диктуются в первую очередь государственными потребностями.

«Буквально три дня назад мы подробно их обсуждали под председательством Михаила Владимировича на специальной стратегической сессии и пришли к единому мнению в правительстве, что сегодня нужно осуществить поворот от абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета», — заявил глава Минпромторга.

Он пообещал, что к осени ведомство разработает программу поддержки предприятий, ориентированных на создание продукции, обеспечивающей технологический суверенитет. Программа будет учитывать кредиты со ставкой 7%, льготные условия для НИОКР, налоговые послабления, гарантии спроса на продукцию, которая разрабатывается и будет производиться в будущем. Судя по конкретности обещаний, на эти цели деньги уже найдены.