Глава Shell ван Берден: ЕС ждёт тяжёлая зима из-за высоких цен на энергоносители

Генеральный директор Shell Бен ван Берден предупредил жителей государства, входящих в Евросоюз о том, что из-за рост цен на энергоносители им придётся готовиться к тяжёлой зиме.

«Мы столкнёмся с действительно сложной зимой в Европе. Цены будут расти дальше, и в худшем случае мы окажемся в ситуации, когда нам придется их нормировать», – заявил он в интервью Bloomberg, выдержки из которого публикует РИА Новости.

По мнению топ-менеджера, европейская промышленность сейчас находится в серьёзном напряжении из-за ограничения поставок газа из России. При этом он подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин использует энергетический кризис в свою пользу.

«Долгое время мы считали, что отрезать крупнейший рынок будет не в интересах России. Однако оказалось, что Путин готов и желает использовать энергетические ресурсы в качестве оружия», – резюмировал ван Берден.

Ранее «Эксперт» сообщал, что Игорь Юшков – ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности эксперт Финансового университета – прокомментировал решение ФРГ отказаться от импорта из России угля и нефти до конца этого года.

Он напомнил, что официально страны Евросоюза ввели запрет на импорт нашего угля с 10 августа.

«Но это такие, скорее, голословные заявления, – считает специалист. – С одной стороны, европейцы, конечно, заключали контракты на поставки.

Но, с другой – уголь сейчас очень востребован во всем мире, именно поэтому он стоит очень дорого».

По мнению Юшкова, для Берлина именно Москва была основным поставщиком угля. А проблема для немцев и всех европейцев заключается ещё и в том, что они последний месяц увеличивают потребление угля, то есть зависимость от импорта у них еще больше становится.

Эксперт также отметил, что страны ЕС пытаются сэкономить сейчас газ, в этой связи уголь стал очень востребован в Европе – доля «голубого топлива» в энергобалансе только выросла.