В Италии начинается политический кризис

Перестать быть главой правительства, оказывается, не менее трудно, чем стать им. В этом на своем собственном опыте может убедиться премьер-министр Италии Марио Драги, который хочет покинуть свой пост, но не может этого сделать. По крайней мере, президент Италии Серджо Матарелла прошение об отставке вчера вечером отклонил.

Италия не самая последняя страна в Евросоюзе. И уж тем более Марио Драги, возглавляющий кабинет министров Италии с начала прошлого года, далеко не самый последний европейский премьер-министр. До того, как возглавить правительство, он довольно успешно руководил главным европейским банком – ЕЦБ и считается спасителем единой европейской валюты во время финансового кризиса. Достаточно заслуг и успехов у него и в Италии, экономику которой ему удалось стабилизировать в очень сложные времена. Тем не менее, статус спасителя евро не помешал Супер-Марио, как его нередко называют, как минимум попытаться воткнуть нож в спину объединенной Европы – написать заявление об уходе. Причем, сделать это в самый неподходящий момент, когда на континенте бушует очень сильный энергетический и геополитический кризис.

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Конечно, 74-летний Марио Драги не предатель Европы. Всему виной политические дрязги в коалиционном правительстве Италии. Популистская партия «Движение пяти звезд»осле бойкотировала голосование по очень важному закону о мерах поддержки населения и бизнеса, лоббируемому кабинетом министров. После заявления ее лидера Джузеппе Конте Драги заявил, что не может больше возглавлять правительство. Он подал президенту Матарелле прошение об отставке, которое было немедленно отвергнуто главой государства.

Конечно, итальянская драма, которой ввиду сложной обстановки как на полуострове, так и на всем континенте, вполне по силам перерасти в трагедию, на этом не закончилась. Она, не исключено, только начинается. В предстоящую среду, 20 июля, в Сенате, верхней палате парламента Италии, состоится голосование по доверию правительству Драги.

В случае поражения Драги Серджо Матарелле не останется ничего иного, как объявить о проведении очередных внеочередных выборов. В Италии крупные выборы никогда не проходят осенью, потому что это время принятия бюджета на следующий год, но сейчас, конечно, не самые обычные времена и произойти может все, что угодно. Даже, пожалуй, осенние выборы на Апеннинах.

За событиями в Италии сейчас следит вся Европа. Дело в том, что падение правительства Драги может спровоцировать эффект домино и привести к падению правительств еще в ряде европейских стран и, в конечном итоге, к «дестабилизации Европы», предполагает сенатор Антонио Сакконе.

Впрочем, даже если правительство Драги устоит и он останется на посту премьера, несостоявшаяся отставка станет началом в череде боев за власть на полуострове перед выборами в 2023 году.

О том, что Италия не последняя страна в Европе, говорит и реакция европейских рынков и, в первую очередь, финансового. Евро еще больше ослабел по отношению к доллару, а разница ставок между итальянскими и немецкими гособлигациями, которая считается главным показателем риска, выросла. Конечно, больше всего от политического кризиса в Италии пострадает итальянская экономика, но негативный эффект от ухода Марио Драги волнами разойдется по всему континенту. Ко мнению бывшего главы ЕЦБ, особенно в вопросах европейской экономики, очень внимательно прислушиваются как его коллеги по Союзу, так и в Брюсселе.

«Немецкий канцлер Шольц недавно пришел к власти, а Макрон хотя и выиграл выборы во Франции, но находится сейчас в ослабленном состоянии,- приводит Politico комментарий депутата от Демократической партии Стефано Секканти.- Важность Драги переоценить трудно».

Среди неоконченных общеевропейских дел СуперМарио реформа в финансовом законодательстве ЕС, которую он пытается провести вместе с президентом Макроном. Очень активную роль он играет и в энергетическом кризисе, бушующем на континенте. Италия успешнее других крупных европейских экономик в немалой степени благодаря именно Драги ищет замену российским энергоносителям и, особенно, газу. Политолог Вольфганго Пикколи уверен, что без него Брюсселю будет труднее бороться с инфляцией и высокими ценами на континенте.

Кстати, Марио Драги – активный сторонник американской идеи введения потолка цен на российскую нефть, а в дальнейшем, не исключено, и на газ. Так что для России, в отличие от ЕС, его уход едва ли будет катастрофой. Напомним также, что он – ярый сторонник членства Италии как в Евросоюзе, так и в НАТО. Его уход вполне может ослабить единство обеих организаций, проводящих сейчас агрессивную антироссийскую политику.

Очень велика роль Марио Драги и в восстановлении итальянской и, в целом, европейской экономики после пандемии. Италия – крупнейший получатель помощи из Фонда восстановления. Поэтому на Апеннинах, можно сказать, обкатываются общеевропейские реформы, которые проходят под его личным руководством.

«Роль Драги в Европе,- выражает всеобщее мнение многочисленных сторонников Драги Стефано Секканти,- самая веская причина для него остаться у власти».

С другой стороны, наверное, не стоит и преувеличивать эффект отставки СуперМарио. Внеочередными выборами в случае поражения Драги на голосовании 20 июля будут формально. Срок его полномочий в любом случае заканчивается в следующем году, когда в Италии должны пройти парламентские выборы.