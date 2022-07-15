Мантуров заявил о необходимости обеспечить технологический суверенитет России

Россия должна перейти от рыночной промышленной политики к обеспечению технологического суверенитета.

Об этом заявил министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров, выступивший на пленарном заседании в Госдуме.

«Сегодня нужно осуществить поворот от абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета», — сказал Мантуров. Он отметил, что такого мнения придерживаются и другие члены российского правительства.

Чиновник пояснил, что в первую очередь необходимо завершить создание новых кооперационных связей, чтобы обеспечить текущие поставки критически важных комплектующих. «Сейчас интенсивно занимаемся этим в ручном режиме вместе с компаниями и торговыми представительствами. При этом ускоренными темпами будем осваивать производство собственных аналогов для замены импортных компонентов», — подчеркнул глава Минпромторга. Одновременно с этим, рассказал Мантуров, ведется работа по освоению производства отечественных аналогов ключевых компонентов.

Также министр сообщил, что самолеты SSJ-100 и Ил-114-300 с российскими двигателями получат сертификаты типа в конце 2023 года.

«В конце следующего года сертификат типа получит "Суперджет" с отечественным двигателем ПД-8 и Ил-114-300 с двигателем ТВ7-117. На модификации этого же двигателя в 2024 году будет сертифицирован самолет "Ладога", тогда же стоит крайний срок по самолету "Байкал" с двигателем ВК-800 и самолет МС-21-310 с ПД-14», — сказал Мантуров. Он уточнил, что до 2030 года программа развития авиации предусматривает производство свыше 1000 самолетов.

Сегодня Государственная Дума должна утвердить руководителя Минпромторга на должность заместителя председателя правительства. Кандидатура Мантурова на этот пост была предложена премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Во вторник, 12 июля, президент РФ Владимир Путин своим указом увеличил число вице-премьеров в кабмине с 10 до 11.