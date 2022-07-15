МО РФ: в момент удара по объекту в Виннице на нем обсуждалась передача ВСУ зарубежной техники

Министерство обороны РФ рассказало о ходе специальной военной операции на Украине.

Ведомство сообщило, что целью удара, нанесенного 14 июля ракетами «Калибр» по гарнизонному дому офицеров в Виннице, были участники военного совещания, на котором обсуждалась поставка Киеву очередной партии иностранного вооружения.

«В момент удара на данном военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи ВСУ очередной партии самолётов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка», — говорится в сообщении Минобороны. Подчеркивается, что в результате удара участники совещания уничтожены.

Также сообщается, что в результате удара по пункту временной дислокации 45-й артиллерийской бригады ВСУ в районе населенного пункта Щербаки Запорожской области ликвидирована казарма с 70 украинскими военными. «В районе населенных пунктов Луговое и Новоандреевка Запорожской области огнем артиллерии уничтожено до 70-ти националистов и 11 единиц бронетанковой техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ», — отмечается в сводке.

За сутки уничтожены пять пунктов управления и узлов связи в ДНР и Днепропетровской области, сообщают в ведомстве. В ДНР ликвидирована пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», уничтожена живая сила и военная техника в 43 районах; в районах населенных пунктов Славянск и Дружковка истребительной авиацией ВКС России сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины.

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Бармашово Николаевской области, а также девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Балаклея, Изюм, Песчаное, Терновая Харьковской области, Новая Каховка Херсонской области и Веселая Тарасовка Луганской Народной Республики», — указывается в сообщении российского оборонного ведомства.

В Харьковской и Херсонской областях перехвачены девять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган», говорится также в сводке.

Всего с спецоперации уничтожены 253 самолета, 137 вертолетов, 1543 беспилотных летательных аппарата, 355 зенитных ракетных комплексов, 4060 танков и других боевых бронированных машин, 746 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3147 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4341 единица специальной военной автомобильной техники.