Московским стартапам написали портрет

В Москве работают более 4,5 тысяч стартапов, по этому показателю город находится на уровне Торонто и Берлина, говорится в исследовании столичного Агентства инноваций. Агентство составило портрет среднестатистического московского стартапа. Такая компания существует на рынке около четырех лет, занимается IT или научными исследованиями и разработками (подобных стартапов в городе 74%) и работает на b2b-рынке (75% от общего числа стартапов).

По данным агентства, свыше 60% столичных стартапов существуют менее пяти лет. При этом лишь 6% появились за последний год. Подавляющее большинство таких компаний (97%) — это микропредприятия, 80% насчитывает в своем штате менее 15 сотрудников.

Самые популярные рыночные ниши среди стартапов — медицина и здравоохранение (12%), промышленные технологии (11%), программное обеспечение для бизнеса (10%), транспорт и логистика (9%), маркетинг и реклама (7%). По суммарному объему привлеченных инвестиций за последние четыре года лидируют проекты в области электронной коммерции, транспорта и логистики, а также ПО для бизнеса.

Совокупная выручка всех московских стартапов в 2021 году достигла 317 млрд рублей. По данным Агентства инноваций, средняя ежегодная выручка стартапа в столице составляет 107 млн рублей. При этом ряд самых прибыльных компаний может опережать остальных по своим доходам в тысячи раз, поэтому медианная выручка является более показательной. В прошлом году она составила 15,8 млн рублей. По этому показателю лидируют стартапы в игровой индустрии, телекоммуникациях и кибербезопасности.

В Агентстве инноваций выделили свыше 200 быстрорастущих компаний, выручка которых увеличивалась не менее чем на 20% в год в течение трех последних лет. Из них 130 компаний за этот период привлекли инвестиции на сумму более $1 млн каждая. Аналитики полагают, что такие стартапы в будущем смогут добиться успеха на мировом рынке. Так, курьерская служба срочной доставки Borzo (ранее Dostavista) уже работает в десяти странах мира, а школа математики и программирования «Алгоритмика» представлена в 31 государстве.