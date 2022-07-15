Индия уже в следующем году обойдет Китай по численности населения

Впервые после Второй мировой войны численность населения планеты увеличилась менее, чем на 1%. Причем, европейцев, сообщает ООН, стало даже меньше. Причем, меньше существенно.

Согласно прогнозу авторов ооновского исследования «Перспективы населения мира», население 61 страны в 2022-50 гг. снизится как минимум на 1% из-за низких уровней рождаемости и улучшения здравоохранения, ускоряющего старение обществ. Генсек ООН Антониу Гутерриш похвалил здравоохранение за его вклад в увеличение продолжительности жизни и резкое снижение уровней смертности среди рожениц и детей, но быстро растущая доля пожилых людей во многих странах негативно отражается на росте экономик и финансовом положении этих стран.

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Несмотря на замедление роста население Земли в этом году перевалит за 8-миллиардный рубеж. Еще одна новость: Индия уже в следующем году должна обойти по численности населения Китай.

Ожидается, что пика – 10,4 млрд человек численность населения планеты достигнет в 80-е годы, после чего начнет снижаться. Это, между прочим, первый прогноз по снижению населения Земли за все время исследований ООН этого вопроса.

Население Европы в 2020 году снизилось на 744 тыс. человек, а в прошлом – уже на 1,4 млн. Это сильнейшее снижение численности населения континента с 1950 года, когда ООН начала проводить демографические исследования. Причин, как всегда, целый букет: и всплеск смертей, и снижение рождаемости, и уменьшение миграции, связанное, в основном, с пандемией. Впрочем, по мнению главы отдела населения в департаменте экономики и социальных дел ООН Джона Уилмота, главный фактор бедственного положения с демографией в Старом Свете не пандемия, а низкий уровень рождаемости почти во всех европейских странах. Причем, не последние годы, а уже несколько десятилетий. Авторы исследования считают, что население Европы продолжит сокращаться до 2100 года.

Демографическая ситуация в Азии значительно лучше, но и там хватает стран со снижающейся численностью населения: в Японии она, например, начала снижаться в 2010 году, в Южной Корее – в 2020, а Китаю эту участь прогнозируют в нынешнем году.

К середине 40-х годов численность населения КНР, по прогнозам демографов ООН, будет снижаться приблизительно на 6 млн человек ежегодно, а к концу следующего десятилетия темпы снижения удвоятся и достигнут 12 миллионов человек в год. Так что не удивительно, что Индия уже в 2023 году станет самой многонаселенной страной планеты.

Африка обошла Азию и стала главным источником роста численности населения Земли еще в 2020 году. Ооновские демографы считают, что к 2050 году более половины прироста населения планеты сконцентрируется в восьми странах, главным образом, на Черном континенте. К середине века Нигерия может догнать по численности населения США, от которых она сейчас отстает на 121 млн человек.

К 2030 году численность людей старше 65 лет перевалит за миллиард человек. Тех, кому за 80, будет 210 миллионов, приблизительно вдвое больше, чем было в 2010 г. Пожилые люди уже составляют около четверти населения во многих странах, включая, к примеру, Японию, Италию и Германию.