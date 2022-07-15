Названа главная ошибка Запада в отношении России

Французское издание Valeurs Actuelles назвало главную ошибку Запада в отношении России.

По мнению обозревателя этого еженедельного новостного журнала Арно Бенедетти, со стороны западных стран было очень опрометчиво ввязываться в конфронтацию с Москвой, передаёт РИА Новости.

«Русские уверенно продвигаются вперёд как на полях сражений, так и на дипломатическом фронте, так как санкции, которым подверглась Россия, не приносят желаемых плодов, – подчеркнул журналист. – Более того, они оборачиваются против самих инициаторов».

При этом Бенедетти напомнил о стремительном росте цен в Европе и США, а также хорошую динамику рубля и ослабление евро по отношению к доллару.

«Главная ошибка Запада заключается в том, что он продолжает видеть в России Советский Союз, тогда как мир давно уже сменил курс после окончания холодной войны», – резюмировал журналист Valeurs Actuelles.

Как ранее сообщал «Эксперт», издание The American Thinker пишет, что США и их союзники пошли на авантюру, решив проигнорировать интересы России по членству Украины в НАТО, тем самым, спровоцировав конфликт.

По мнению автора статьи, у стран Запада в этом регионе никогда не было значимых стратегических интересов, чтобы доводить дело до эскалации.

Поэтому, как отметил журналист, те политики, которые сейчас утверждают, что не предвидели такого развития событий, несмотря на всю предысторию, ведут себя как «полные дураки».

Обозреватель при этом предположил, что до начала спецоперации Россия согласилась бы на урегулирование ситуации путём объявления нейтралитета Украины и это вообще не навредило бы Западу.

«Но теперь требований у Москвы может оказаться гораздо больше. А те, кто считают, что РФ не сможет достигнуть своих целей, по сути, делают хорошую мину при плохой игре. Русские не будут побеждены, и точка. По той простой причине, что Украина значит для них на порядки больше, чем для нас», – говорится в материале The American Thinker.