Цены на жилье в Китае снижаются десять месяцев подряд

Цены на рынке недвижимости в Поднебесной продолжают снижаться. Июнь стал десятым месяцем непрерывного снижения. Для экономистов Bloomberg очевидно, что китайские власти не в состоянии справиться с кризисом на рынке жилья.

В мае цены на новое жилье в 70 китайских городах, исключая проекты, финансируемые государством, снизились, по данным Управления статистики КНР, на 0,17% по сравнению с предыдущим месяцем, а в июне – на 0,1%. Снижение совсем небольшое, но все дело в том, что оно продолжается уже десять месяцев подряд и никто не знает, когда спад закончится. Это значит, что на рынке недвижимости Китая, объем которого составляет 2,4 трлн долларов, пока не заметно признаков оздоровления. Быстро растет количество отказов покупателей жилья платить ипотеку за квартиры в недостроенных домах. Кризисные явления распространяются и на финансовую систему. Инвесторы встревожены положением дел, акции и облигации строительных компаний неуклонно снижаются.