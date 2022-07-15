Цены на жилье в Китае снижаются десять месяцев подряд

Цены на рынке недвижимости в Поднебесной продолжают снижаться. Июнь стал десятым месяцем непрерывного снижения. Для экономистов Bloomberg очевидно, что китайские власти не в состоянии справиться с кризисом на рынке жилья.
В мае цены на новое жилье в 70 китайских городах, исключая проекты, финансируемые государством, снизились, по данным Управления статистики КНР, на 0,17% по сравнению с предыдущим месяцем, а в июне – на 0,1%. Снижение совсем небольшое, но все дело в том, что оно продолжается уже десять месяцев подряд и никто не знает, когда спад закончится. Это значит, что на рынке недвижимости Китая, объем которого составляет 2,4 трлн долларов, пока не заметно признаков оздоровления. Быстро растет количество отказов покупателей жилья платить ипотеку за квартиры в недостроенных домах. Кризисные явления распространяются и на финансовую систему. Инвесторы встревожены положением дел, акции и облигации строительных компаний неуклонно снижаются.
Правительство провело на этой неделе встречу с представителями банков, чтобы попытаться оценить масштабы бойкота выплат по закладным. На совещании не удалось установить более-менее точное количество «отказников» в масштабах всего Китая, но цифры все равно впечатляют. Прекратили выплаты из-за задержек строительства и страхов перед падающими ценами покупатели более чем ста проектов в 50 с лишним городах КНР. По данным Jefferies Financial Group Inc., проекты с задержкой сроков окончания строительства составляют около 1% баланса по закладным во всей стране. Если выплачивать по закладным откажутся все покупатели жилья, то объем просроченных кредитов вырастет до 388 млрд юаней (57 млрд долларов).
Сейчас кризис в строительном секторе Китая вышел на новый уровень. Распродажи долга распространились и на компании, которые еще совсем недавно считались надежными и кризисоустойчивыми. Достаточно сказать, что среди них и крупнейшая в Поднебесной по объемам продаж строительная компания Country Garden Holdings Co.
Надеждам на восстановление после пандемии мешает сбыться та самая коронавирусная пандемия, которая никуда, похоже, не собирается уходить. Самое грозное для экономики ее оружие – локдауны, на которые власти, скрепя сердце, вынуждены идти даже в самых больших городах КНР. Такого длительного падения цен на рынке жилья в Китае не было после восстановления рынка частного жилья в 90-е годы прошлого века. Власти пытаются бороться с кризисом, отменяя или ослабляя отдельные правила и законы и уговаривая банки наращивать кредитование строительной отрасли.
Продажи жилья тоже падают. Если в июле ничего не изменится, то текущий месяц станет уже 12-м месяцем кряду снижения продаж.
За обстановкой на рынке недвижимости очень внимательно следят финансисты во всем мире. В этом нет ничего удивительного, если учесть его размеры. Строительный сектор – один из крупнейших в китайской экономике. По некоторым данным, он составляет едва ли не четверть второй экономики планеты.