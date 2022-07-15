Виктор Орбан: Европа санкциями выстрелила себе в легкие

Принимая санкции против России, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Евросоюз стреляет себе в легкое. Антироссийские санкции, убежден он, разрушают европейскую экономику. После 24 февраля поставки газа в Европу сократились, а цены на электроэнергию увеличились. Европейские страны сейчас лихорадочно ищут альтернативные источники поставок газа и пытаются заполнить хранилища газом на зиму. Причем, похвастать особыми успехами ни в том, ни в другом начинании не могут.
Резкий рост цен на газ и электроэнергию вынудил Виктора Орбана изменить 13 июля систему предельных цен на коммунальные услуги, которой он в немалой степени обязан победой на апрельских выборах в парламент. С 1 августа низкая цена на газ и электричество будет действовать только при потреблении их ограниченных объемов, среднего уровня потребления домохозяйств в Венгрии. При превышении этих показателей оплачивать газ и электроэнергию придется по повышенным тарифам. Эта мера, утверждают власти, коснется лишь четверти состоятельных венгерских семей.
«Сначала я думал, что мы выстрелили себе только в ногу,- заявил 59-летний Орбан,- но сейчас ясно, что европейская экономика прострелила себе легкие и сейчас задыхается».
Орбан не спорит с тем, что Украина нуждается в помощи, но по его твердому убеждению, европейские лидеры должны изменить стратегию Евросоюза. Дело в том, что санкции причиняют очень серьезный ущерб европейской экономике, но при этом не ослабляют Россию и не приближают окончание боевых действий на Украине.
«Санкции не помогают Украине,- уверен он.- Однако, они губительны для европейской экономики. Если это продолжится, то они ее (европейскую экономику) убьют. То, что сейчас мы видим, это невыносимо.
Для Брюсселя должен наступить момент истины. Лидеры должны признать, что они ошиблись, что политика санкций основывалась на ложных предпосылках и должна быть изменена».
Виктор Орбан подчеркнул, что без ограничений, введенных в среду, пришлось бы вообще отказаться от потолка цен на коммунальные услуги. Хотя, конечно, они значительно повысят расходы населения на электроэнергию, но их принятие необходимо.
Экономисты Morgan Stanley подсчитали, что ограничения, введенные правительством, могут повысить инфляцию, которая и без того максимально высокая за два десятилетия, еще на 1,5%.
Перед апрельскими выборами экономисты считали, что стоимость предельных цен на коммунальные услуги обойдется казне в полтора триллиона форинтов (3,71 млрд долларов). Сейчас перед Орбаном стоит самая трудная задача за все 12 лет пребывания его у власти. Инфляция сейчас тоже на 20-летнем максимуме; форинт рекордно слаб, а получение помощи из Фонда восстановления ЕС под большим вопросом. Брюссель обвиняет Будапешт в нарушении европейских демократических ценностей и угрожает наказать евро.