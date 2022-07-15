Виктор Орбан: Европа санкциями выстрелила себе в легкие

Принимая санкции против России, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Евросоюз стреляет себе в легкое. Антироссийские санкции, убежден он, разрушают европейскую экономику. После 24 февраля поставки газа в Европу сократились, а цены на электроэнергию увеличились. Европейские страны сейчас лихорадочно ищут альтернативные источники поставок газа и пытаются заполнить хранилища газом на зиму. Причем, похвастать особыми успехами ни в том, ни в другом начинании не могут.

Резкий рост цен на газ и электроэнергию вынудил Виктора Орбана изменить 13 июля систему предельных цен на коммунальные услуги, которой он в немалой степени обязан победой на апрельских выборах в парламент. С 1 августа низкая цена на газ и электричество будет действовать только при потреблении их ограниченных объемов, среднего уровня потребления домохозяйств в Венгрии. При превышении этих показателей оплачивать газ и электроэнергию придется по повышенным тарифам. Эта мера, утверждают власти, коснется лишь четверти состоятельных венгерских семей.