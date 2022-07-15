Евросоюз приостановил помощь Украине из-за газового кризиса

Еврокомиссия (ЕК) предупреждает, что европейцы начинают уставать от украинцев и кризиса на Украине, сообщает Bloomberg. Поэтому, наверное, не удивительно, что Брюссель, поддержавший Вашингтон в обещании помогать Киеву, сколько понадобится, все больше срывает сроки оказания этой помощи. С одной стороны, Украина за последние месяцы изрядно всем в Европе поднадоела, а с другой, положение дел в европейской экономике стремительно ухудшается и европейцам просто становится сейчас не до Украины с ее бесчисленными проблемами и постоянными требованиями.

Почти два месяца назад президент ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине срочную помощь в размере 9 млрд евро. Однако на данный момент члены ЕС сумели договориться лишь о первоначальном транше в размере одного миллиарда. Причем, когда деньги достанутся Украине, неизвестно.

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К тому же в Брюсселе начинается летний сезон отпусков, который сильно замедляет любую даже самую срочную работу. К этому следует прибавить и очень тревожное положение дел в экономике. В первую очередь, речь идет о перспективе дальнейшего снижения поставок российского газа или даже о полном их прекращении, а также об ужесточении монетарной политики ЕЦБ для борьбы с инфляцией. Все эти проблемы угрожают объединенной Европе второй за два последних года рецессией.

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Между тем, Украина не может ждать осени или окончания энергетического кризиса на континенте. Месячный дефицит бюджета Киева сейчас составляет 5 млрд долларов. Его крупнейшим источником финансирования по-прежнему остается Национальный банк Украины, в ведении которого находится изрядно сократившийся за последние годы золотой запас Украины.

«Мы надеемся убедить партнеров в том, что Украина действительно очень нуждается в средствах,- говорится в недавнем заявлении министра финансов Украины Сергея Марченко.- Мы также надеемся получить макрофинансовую помощь к концу текущего года».

ЕК подтвердила в мае, что намерена финансировать восстановление Украины, стоимость которого оценивается Киевом в 750 млрд долларов. Этот вопрос решить Брюсселю еще труднее, потому что никаких соглашений о том, как собирать средства для Киева, нет. Ряд европейских государств с большой опаской относится к Украине из-за масштабов восстановления и коррупции в стране. К тому же, европейские политики прекрасно понимают, что по мере ухудшения ситуации с энергией в ЕС усталость европейцев от украинцев и их проблем будет быстро нарастать.

12 июля помощь Киеву обсуждали министры финансов членов Евросоюза. Почти каждый третий из 27 членов ЕС предупреждает, что необходимо что-то срочно предпринять, потому что симпатии к Украине стремительно ослабевают. Министрам удалось согласовать выделение лишь одного из 9 миллиардов обещанной помощи. Остальные 8 находятся, хотя в принципе и были утверждены европейскими лидерами на майском саммите, в подвешенном состоянии. Виноваты разногласия Еврокомиссии с Германией о том, каким должен быть Фонд помощи Украине. Bloomberg пишет со ссылкой на свои источники, что шансов, что противоречия с Берлином будут решены до фактического «ухода в отпуск» Брюсселя, крайне мало. Вопрос очень серьезный, поэтому для утверждения программы помощи необходимо согласие всех 27 членов Союза.

Берлин сначала попытался убедить ЕК, что Киеву лучше помогать при помощи грантов, а не кредитов, но потерпел неудачу. После этого немецкие представители начали спорить с сотрудниками ЕК о конкретных условиях выдачи кредитов.

Еврокомиссия потребовала от всех членов ЕС предоставить гарантии под кредиты. Однако Германия хочет уменьшить объем своих обязательств, утверждая, что уже выдала Киеву миллиард евро через МВФ. Немцы хотят, чтобы остальные члены ЕС обеспечили дополнительные гарантии. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил журналистам, что у Германии нельзя брать деньги дважды.

Европейский банк инвестиций (EIB) независимо от ЕК пообещал выделить Киеву 1,5 млрд евро, но и эти деньги застряли в Брюсселе из-за бюрократических проволочек, потому что ЕК потребовала усиления гарантий. ЕК хочет быть уверенной, что он сумеет переварить убытки в случае дефолта Украины.

Естественно, проблемы в европейской экономике могут еще больше усложнить и без того сложные проблемы с оказанием Киеву финансовой помощи. Обстановка в экономике может стать близкой к катастрофичной, если Россия прекратит поставлять газ Европе. В этом вопросе, так же, как, кстати, во многих других Европа пытается идти по двум противоположным направлениям, что, естественно, не добавляет ей мощи и эффективности. С одной стороны, она изо всех сил пытается избавиться от зависимости от российских энергоносителей и, в первую очередь, газа, а с другой заявляет, что без газа из России будет крайне сложно пережить предстоящую зиму.