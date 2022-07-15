Преимущества и особенности малых архитектурных форм

Малая архитектурная форма – архитектурное сооружение (калитка, беседка, вазон) или декор (художественные скульптуры, фонари, скамьи, фонтаны) высотой не выше 1,5 м, состоящее из одного или нескольких элементов. Компания PKNIP сможет предложить самые разнообразные малые архитектурные формы под ваш проект.

Технические вопросы

Экстерьерная малая архитектурная и архитектурно-художественной формы, вступающая в архитектурный ансамбль застройки, должна вписываться в единый архитектурный облик всего квартала, улицы, или улицы и комплекса зданий, объединенных в едином архитектурном замысле.

Цветовое решение малых архитектурных форм, выполненных в естественном или искусственном освещении, должны соответствовать цвету материалов, из которых они изготовлены. Материалом малой архитектурной формы должна быть использована натуральная древесина и т.п. с природной текстурой и цветом. В малых архитектурно-художественной формы, помимо используемых натуральных материалов, применяют материалы, имитирующие древесину, камень, металл и другие естественные материалы. При окраске малых архитектурных художественных форм используют естественные цвета.

Тип малых архитектурных форм, определяемый геометрическим видом и местом расположения, подразделяется на несколько основных типов.

На что обратить внимание

Перечень элементов архитектурных малых форм (фрагментов архитектурного сооружения) определяется классификатором в зависимости от типа самого архитектурного элемента.

Фрагменты архитектурного здания или сооружения, не являющиеся самостоятельными архитектурными единицами, рассматривались в живописи на конкретных примерах. Классические образцы малых архитектурные форм полностью зависели от форм и размеров архитектурных сооружений и заимствовали их расположение, размеры и предназначение. Обычно малые архитектурные элементы являли собой часть фасада или интерьера.

Выдающиеся живописцы создавали интересные красочные композиции или объединяли в едином произведении различные архитектурные малые формы, что придавало особую выразительность архитектурной детали.