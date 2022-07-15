Премьера спектакля «Гроза»

Здесь много музыки: от фольклорных русских и церковных песнопений до английских, французских текстов, джазовых и роковых композиций, западных шлягеров, и опять возврат к самому традиционному и малоизвестному широкой публике русскому фольклору. Музыкальный и танцевальный диапазон фактически «без берегов». По замыслу режиссёра, это нисколько не вредит пьесе, которую Островский задумал как драму приволжской жизни собирательного города Калинова.

Константин Райкин: «Для нас это, конечно, трагическая история, которую мы играем всерьез и абсолютно. Мы хулиганим, стараясь только сохранить главное – суть этой пьесы. Мы говорим о потребности в свободе и убийственности несвободы для живой жизни. Потому что засилье в обществе мещанского канона: как положено, как прилично, как неприлично – это опошление, снижение духовной планки. Любовь такого уровня как у Катерины обязательно приводит к смерти, потому что она приходит в противоречие с укладом жизни, который весь связан с бесконечными мещанскими выяснениями отношений. А сильнейшее чувство, которое поднимает человека над всеми житейскими правилами, выше пошлой морали. Поэтому для Катерины дальнейшая жизнь – это абсолютная несвобода. Вот эта несвобода становится убийственной для такого мощного живого чувства. Вот в чём схема трагедии».

Сочиняя спектакль, Константин Райкин размышляет не только о личной драме, но и о глобальном унижении таланта, катастрофе любого художника, сила чувств и идей которого откровеннее и пронзительнее рамок дидактики, темноты в мозгах, закостеневшего общепринятого шаблона. В спектакле занято 30 артистов труппы. На главную роль, которая считается одной из вершин мирового женского трагического репертуара, в театр специально приглашена молодая актриса Мария Золотухина.

12+

Продолжительность спектакля 3 часа с одним антрактом.

Создатели спектакля

Жанр: трагический балаган

Режиссёр-постановщик: Константин Райкин

23,24,25 июля

2,3,10,11 сентября