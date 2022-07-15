Dow: все прибыли поубыли

Еще до начала сезона отчетности было понятно, что у него есть шансы разочаровать инвесторов. Во II квартале инфляция била рекорды, на товарных рынках творился хаос, цепочки поставок все еще были нарушены, а на горизонте просматривались контуры рецессии (по некоторым оценкам, она даже уже шла). Все это неизбежно должно было отражаться на прибыли компаний.

Аналитики же не слишком охотно пересматривали свои прогнозы в сторону понижения. По данным Refinitiv, неделю назад они в среднем прогнозировали рост прибыли S&P на 5,7% за II квартал (в апреле прогноз составлял 6,8%).

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Столкновение рынка с реальностью могло в каких-то случаях оказаться болезненным. Тем более что оценки акций, даже после затяжного падения рынка, все еще нельзя назвать низкими. В ряде же случаев они просто откровенно высоки. И начало сезона отчетности, действительно, не задалось.

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PepsiCo, отчитавшаяся первой из крупных компаний еще во вторник, из-за инфляции второй квартал подряд повышает прогноз по выручке, но не меняет – по прибыли. Соответственно, ожидается снижение рентабельности. Но компания имеет возможность повышать цены и снижать размеры упаковок, чем и пользуется. Ее прибыль и выручка за квартал немного превзошли прогнозы аналитиков – вот только годом ранее прибыль PepsiCo была на 65% выше. Это было светлое пятно.

В среду акции Delta Air Lines – первой из авиакомпаний сообщившей о прибыли за квартал – рухнули на 4,5% после отчета, не оправдавшего прогнозы аналитиков. За ними пошли вниз American Airlines и United Airlines Holdings (они будут отчитываться уже на следующей неделе).

Но главным событием недели (если оставить за скобками статистику по инфляции в среду) должна была стать серия отчетов крупнейших банков. Она могла дать представление не только о том, как сами они справлялись с той же инфляцией и другим негативом II квартала, но и, учитывая роль этих кредитных организаций в экономике, осветить положение дел в целом. И, как и в случае с темпами роста потребительских цен, внезапно вышедшими на уровень ноября 1981 года (9,1%), итогом пока стало разочарование.

В четверг отчитывались за II квартал сразу JPMorgan Chase & Co и Morgan Stanley. Прибыль, как выяснилось, в обоих случаях резко упала (на 28% и 29% соответственно). После этого рухнули и все три основных фондовых индекса США. В начале дня Dow Jones Industrial Average терял 2,04%, S&P 500 – 2,11%, а Nasdaq Composite – 2,15%.

«Если банки – барометр всей экономики, а также того, что мы увидим в будущих отчетах о прибыли, то это будет скверный квартал», – говорил в четверг CNBC главный инвестиционный стратег CFRA Сэм Стоволл.

На восприятие отчетов очень повлияли данные по инфляции. Рынок настроился на то, что теперь на ближайшем заседании ФРС ставка будет поднята сразу на 100 базисных пунктов. А это ведет как к рецессии в экономике, так и к снижению прибыли корпораций.

Это же привело и к тому, что в четверг индекс доллара (курс к корзине валют) достиг 20-летнего максимума – 109,14. Такое укрепление американской валюты – дополнительный встречный ветер для прибыли компаний из США.

Но представители ФРС сочли нужным успокоить рынок. Член совета управляющих Кристофер Уоллер и президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявили, что в июле поддержат повышение на 75 б. п. И акции пошли вверх, а оценка срочным рынком вероятности подъема ставки на 100 б.п. – вниз. Согласно данным CME FedWatch Tool, шансы на это упали примерно вдвое – до 42%.

Тем не менее Dow Jones Industrial Average по итогам дня так и остался в «красной зоне», потеряв 0,46%. Лидерами падения в нем, естественно, стали финансовые акции: Travelers Companies потеряла 4,68%, JPMorgan Chase & Co – 3,49%, Goldman Sachs Group – 2,95%, а American Express – 2,09%.

В S&P 500 наибольшие потери из 11 секторов тоже показал финансовый – 1,9%. Сам же индекс широкого рынка закрыл день снижением лишь на 0,3%. А Nasdaq Composite, в составе которого особенно велик вес перепроданных акций, оказался даже в чисто символическом плюсе – на 0,03%.

Сегодняшний день тоже не обещает быть простым: теперь отчитываются Wells Fargo, Citigroup и PNC Financial. По данным Refinitiv, можно ждать, что первый из них покажет падение прибыли на 42%, а второй – на 38%. При этом в пятницу еще и истекают опционы, сумму которых Bloomberg оценил в $1,9 трлн. В подобные дни рынки способны на удивительные движения.