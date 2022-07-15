Продажи автомобилей в Евросоюзе за шесть месяцев 2022 года снизились на 14%

Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA) сообщила о сокращении продаж машин в странах ЕС на 15,4% в первом месяце лета 2022 года.

Это рекордно низкий для июня показатель, отмечают в организации. Падение продаж фиксируется 11 месяцев подряд из-за сложностей с поставками, ограничивающих производство транспортных средств, поясняют в ACEA.

Сообщается, что в минувшем месяце количество автомобилей, зарегистрированных в государствах Евросоюза без учета Мальты (по этой стране данные отсутствуют) сократилось до 886,5 тыс., что является минимальной цифрой для июня с начала ведения статистики в 1996 году. В том же месяце 2021 года показатель составил около 1,05 млн машин.

Спад наблюдается на всех главных рынках ЕС: в Германии он составил 18,1%, в Италии — 15%, во Франции — 14,2%, в Испании — 7,8%.

Число регистраций новых автомобилей в Европе (имеются в виду страны ЕС, а также Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания, которая вышла из Евросоюза в январе 2020 года) в июне снизилось на 16,8%, составив 1,07 млн.

Уточняется, что продажи группы Volkswagen (в концерн входят, в частности, Skoda, Audi, Seat и Porsche) в ЕС в прошлом месяце сократились на 22,3%, Stellantis (объединенные Fiat Chrysler и PSA Group) — на 17%, BMW — на 13,8%. У Mercedes-Benz между тем показатель поднялся на 4,2%. Продажи группы Renault уменьшились на 0,04%, машин Lada — на 74% (до 27 автомобилей).

Продажи японской Toyota в ЕС в июне сократились на 10,8%, Honda — на 5,9%; у Nissan они выросли на 2,1%, у южнокорейской Hyundai — упали на 4,8%.

За шесть месяцев 2022 года продажи автомобилей в Евросоюзе снизились на 14% относительно аналогичного периода 2021 года, составив примерно 4,6 млн. По всей Европе продажи упали на 13,7%, до 5,6 млн.