Путин уволил Рогозина с должности главы Роскосмоса, на его место назначен Борисов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Рогозина от должности генерального директора государственной корпорации Роскосмос.

Другим своим указом российский лидер назначил новым главой госкорпорации бывшего вице-премьера Юрий Борисова, передаёт РИА Новости.

О смене главы «Роскосмоса» слухи ходили давно. При этом все последние дни СМИ сватали Юрия Борисова, курирующего оборонно-промышленный комплекс, на место руководителя «крупного промышленного актива».

Впрочем, не окажется не у дел и Дмитрий Рогозин. СМИ утверждают, что он будет переброшен на решение вопросов, связанных со специальной военной операцией России на Украине. Вероятнее всего бывший главный космонавт страны займёт руководящий пост на одной из освобожденных территорий.

Наша справка

Дмитрий Рогозин возглавлял «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. До этого он занимал пост заместителя главы правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса. Эту должность после назначения Рогозина в «Роскосмос» занял Дмитрий Борисов.

До назначения на пост вице-премьера Борисов работал (с 2012 года) заместителем главы Минобороны РФ.

