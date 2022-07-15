Режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 24 июля

Введенный в конце февраля запрет на полеты в ряд воздушных гаваней южной и центральной России продлен до 24 июля.

Об этом сообщается на сайте Росавиации.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — указывается в сообщении. Уточняется, что остальные аэропорты РФ по-прежнему работают в штатном режиме.

Ограничения для 11 городов, введенные после начала спецоперации на Украине, авиационные власти России продлевают уже в 24-й раз.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — напоминают в ведомстве.

Информацию об изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний просят уточнять на официальных сайтах воздушных гаваней и перевозчиков.