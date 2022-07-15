«Роснефть» рассказала об итогах проекта по изучению масштабов загрязнений Арктики во времена СССР

Компания «Роснефть» представила результаты совместного с Национальным парком «Русская Арктика» комплексного проекта, одной из главных задач которого был анализ степени ущерба, нанесенного арктическим экосистемам в советские времена.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В проекте «Чистая Арктика» приняли участие ведущие российские научные институты — ФИЦ Биотехнологии РАН, ФИЦ «Почвенный Институт имени В.В. Докучаева», Институт Географии РАН, а также геологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова.

Отмечается, что до этого комплексных программ по изучению внешнего воздействия на арктическую экосистему в России не было.

Начиная с 2019 года специалисты исследовали острова архипелага Земля Франца-Иосифа. В течение трех лет сотрудники национального парка и Института Географии РАН отбирали пробы грунтов, проводили съемку с БПЛА загрязненных участков. «Очаги загрязнения почв и грунтов остались на местах хранения горюче-смазочных материалов, которые в больших объемах завозились в регион для обеспечения работы научных, метеорологических баз и военных объектов», — говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что в ходе испытаний были обнаружены способные разлагать нефтепродукты при низкой температуре микроорганизмы, которые могут быть использованы при создании биопрепаратов для комплексной очистки грунтов в Арктике.

«По результатам проведенных работ выявлены пространственная и временная динамика загрязнения, определены механизмы миграции загрязнения. Ученые пришли к выводу о невысокой скорости естественного самоочищения грунтов в результате промывки их талыми водами из-за небольших уклонов поверхности прибрежной зоны и низких фильтрационных свойств грунтов. Естественное вымывание грунта приводит к перераспределению нефтепродуктов в пределах береговой зоны. В ходе проекта ученым удалось определить экологически оптимальную методику ликвидации последствий загрязнения нефтепродуктами окружающей среды в условиях арктических пустынь», — указывается в сообщении.

Как поясняют в компании, проект «Роснефти» и «Русской Арктики» является продолжением работ по ликвидации накопленного в советский период экологического ущерба, которые были выполнены в период 2012-2017 годов на островах архипелага Земля Франца-Иосифа и на Новой Земле в границах национального парка.

Созданный в июне 2009 года национальный парк «Русская Арктика» — самая северная и одна из крупнейших особо охраняемых природных территорий (ООПТ) России. Парк площадью 8,8 млн га расположен на двух полярных архипелагах в Архангельской области — северной части Новой Земли и архипелаге Земля Франца-Иосифа. На ООПТ обитает семь видов животных, занесенных в Красную книгу РФ и Международную Красную книгу, в том числе белый медведь, атлантический морж, кит-нарвал и гренландский кит.