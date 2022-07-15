Россия намерена сделать свою нефть эталонной

По информации Bloomberg News, правительство России разработало план создания национального нефтяного бенчмарка. Издание пишет, что новый сорт появится уже в следующем году и станет способом защиты России от попыток Запада ограничить приток нефтедолларов в страну.

Согласно документу, с которым ознакомился Bloomberg News, ключевые российские министерства, отечественные производители нефти и центральный банк планируют запустить торговлю нефтью на национальной платформе в октябре. Россия будет работать над привлечением иностранных партнеров к покупке нефти с целью достижения достаточных объемов торговли для установления ценового бенчмарка в период с марта по июль 2023 года.

Россия уже более десяти лет пытается создать свой собственный нефтяной бенчмарк, но безуспешно, пишет издание. Тем временем в прошлом месяце страны «большой семерки» договорились срочно изучить вопрос о том, как ограничить доходы Москвы, установив ограничение цен на ее нефть.

Основной российский экспортный сорт сырой нефти Urals обычно покупается и продается по цене со скидкой к североморской эталонной марке Brent. После начала российской спецоперации России на Украине эта скидка значительно увеличилась, поскольку санкции снизили привлекательность Urals.

Два российских чиновника на условиях анонимности подтвердили Bloomberg, что работа над национальным бенчмарком продолжается, заявив, что страна стремится гарантировать, что сможет продавать свою нефть без какого-либо внешнего давления или ограничений. Предложение G-7 еще раз доказало необходимость независимого российского бенчмарка, отметил один из источников. Исполнительный директор российского производителя нефти, который также дал комментарий на условиях анонимности, поскольку переговоры не являются публичными, также подтвердил, что дискуссии о новом сорте велись.

Следует заметить, что в последнее время считавшаяся раньше заслуживавшей внимания формулировка западных СМИ «со ссылкой на анонимные источники» уже не пользуется прежним доверием.

Для нового эталонного сорта все готово

Западные страны все вообще стремятся подвергнуть экономические ресурсы России дискриминации, вмешиваясь в рыночные инструменты, отмечает Никита Донцов, политолог, руководитель коммуникационной группы «Влияние». Но, по его словам, рынок в ручном управлении работать не может, в чем могли убедиться все советские граждане, и отчего вдвойне удивительны попытки использования таких диктаторских практик современными США.

России действительно необходимо максимально обеспечить свой суверенитет, и если российская нефть Urals будет искусственно ограничена в цене на американских или британских биржах, значит, нужно переносить ее торги на петербургскую или Московскую биржу, чтобы не зависеть от решений западных стран, считает эксперт. Вся политика санкционного давления на Россию выглядит как инструмент недобросовестной конкуренции, которым США стремятся выдавить Россию из легального торгового поля, чтобы обеспечить своё доминирование на рынках.

«Очевидно, что такая политика ударит по США бумерангом, и снижение конкуренции с выходом крупнейшего игрока на нефтяном рынке приведёт к дефициту и резкому росту цен на нефть от альтернативных поставщиков», — говорит Донцов.

Задачу перевода торговли российской нефтью в российскую юрисдикцию и продажа ее за рубли была поставлена президентом РФ лет 10 назад, подтверждает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Она постепенно решалась — на базе биржи СПБМТСБ была сформирована площадка и пущены пробные торги нефтью URALS.

Запуск этих торгов в 2011 г. не привел к успеху — иностранные потребители и российские производители игнорировали новую платформу в силу сложившейся практики, указывает эксперт. Далее биржа привлекла агентство «Аргус» к расчету индикаторов, начала проводить аукционы по торговле спрэдом на нефть URALS. Некоторые компании, например, «Зарубежнефть», активно пользовались этой биржевой инфраструктурой. Однако общая активность все же была небольшая.

В конце концов глава СПБМТСБ сообщил, что у биржи полностью готова инфраструктура к запуску биржевых торгов, а когда придет время, участники рынка начнут ей пользоваться. Это было сказано примерно в 2019 году. Видимо, отмечает Лукичева, время пришло, но нужно посмотреть, на какой площадке в итоге будут проводиться торги российской нефтью. Возможно, в этом плане нас ждут изменения.

Сейчас резко изменились условия — прежде всего, геополитические. Поэтому вполне возможно, что ранее анонсированные намерения властей в отношении нового сорта нефти вполне могут претендовать на успех, подтверждает начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. Свой эталонный сорт позволит более плотно контролировать ценообразование, чем в текущей привязке к североморской Brent.