Российский бенчмарк разрушит планы G7 ввести лимит для цен на нефть

Информация агентства Bloomber о том, что правительство России планирует сформировать российский эталонный сорт нефти (бенчмарк), хотя и не нашла прямого подтверждения, однако, вызвала позитивную реакцию экспертной среды.

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Статья иностранного издания трактовалась достаточно однозначно: согласно источникам, российский Центральный банк, ответственные за экспорт министерства и крупнейшие производители нефти ведут разработку национального бенчмарка для того, чтобы продавать новый сорт нефти уже к октябрю 2023 года. При этом его продажа шла бы на местной бирже, и на этот раз — только по правилам России.

Российское экспертное сообщество полагает, что очередная попытка РФ создать свой эталонный сорт нефти станет

успешной. Хотя не все вопросы находят однозначные ответы. Например, не будут ли цены на российский экспорт привязаны к бенчмарку не в национальной валюте, но в юанях, учитывая, что основными потребителями нефти РФ останутся Китай и Индия? К успешному завершению операции по созданию эталонного сорта подталкивают Россию внешние обстоятельства, которые, фактически, оставляют перед странной только два варианта: либо порвать с привычной американской финансовой инфраструктурой, либо из-за нарастающего санкционного давления и вовсе перестать продавать нефть.

Национальный бенчмарк станет началом процесса дедолларизации

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович считает, что идея создания национального бенчмарка в текущих условиях более чем актуальна.

«Россия зависима от западных схем торговли нефтью, от американской финансовой инфраструктуры и так далее. Я напомню, что после Войны Судного дня в 1973 году была создана система, которая базировалась на американской подходе, ценообразование происходило в долларах. Невозможно было продать нефть по другой схеме. То есть это был стандарт, к которому, в итоге, все привыкли. Однако в какой-то момент стало возникать ощущение, что данная система несправедливая, что те, кто продает нефть зависит от тех, кто организует схему. Поэтому в России предпринимались попытки создать свои экспортные сорта нефти. Было несколько экспериментов, самый известный REBCO — Russian Export Blend Crude Oil), но проект "не выстрелил". Многим покупателям было привычнее работать по уже выстроенным механизмам», — замечает эксперт.

По словам Станислава Митраховича, сейчас внешнеполитическая и мировая экономическая ситуации вынуждают страны, главным образом Россию, менять «правила игры». При этом в данном процессе РФ не станет первопроходцем: Китай уже начинает использовать нефтяные фьючерсы в юанях.

«Дедолларизация — дорога долгая и сложная, но на нее надо вставать, потому что по-другому свободно торговать нефтью не получится. Россию будут всячески ограничивать, используя американское финансовое доминирование и возможности США влиять на ценообразование. Соединенные Штаты способны наши доходы и дальше урезать», — подчеркнул эксперт.

При этом Станислав Митрахович считает, что прогноз, предписывающий создание национального бенчмарка уже к концу 2023 или в 2024 году, несколько оптимистичный. Тем не менее если Китай, Индия и некоторые другие страны-партнеры поддержат РФ в данном вопросе, то процесс перехода действительно может произойти быстрее.

«Скорее всего, могут быть использованы юаневые механизмы, может быть, какая-то корзина валют. Однако многое будет зависеть от того, как будут складываться отношения Китая с Западом. Если через какое-то время КНР с западными странами поругается на фоне Тайваня, то в мире все сильно поменяется», — заключил он.

Новый бенчмарк исправит ошибки Urals

За решением создать свой бенчмарк, считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин, явно прослеживается желание Кремля не только «порвать» с американской системой, но и противостоять планам стран G7 установить ценовые ограничения на российскую нефть в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель.

«Очевидно, что таким образом власти хотят поднять престиж добываемой в России нефти, а значит и ее цену», — добавил он. При этом эксперт напомнил, что еще несколько лет назад Правительство России совместно с нефтяными компаниями и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей проводило работу над становлением марки Urals в качестве эталона, учитывая, что в объёмах добычи нефть марки Brent на порядок меньше, чем Urals.

«Требования к эталонному сорту включают стабильное качество, надёжность поставок, долгосрочные объёмы добычи, узнаваемость и наличие значительного количества потребителей этого сорта нефти. Многие из этих признаков есть у нефти Urals. Однако, помимо этого, есть еще рад важнейших требований: развитый ликвидный рынок производных биржевых инструментов по нефти марки Urals, чтобы была возможность хеджировать риски, нужна также активная биржевая торговля этими контрактами на ведущих международных биржах. Плюс к этому может потребоваться организация биржевых хранилищ нефти с большими запасами, чтобы гарантировать исполнение биржевых контрактов. В этом плане по Urals еще есть над чем работать, тем более, что этот сорт нефти неоднократно имел нарекания в нестабильности состава и ухудшении качества», — указал Александр Потавин.

Эксперт обратил внимание, что в 2022 году потребность в переводе внешних сырьевых поставок на расчеты в рублях для России стала еще более острой. Данную схему удалось применять для продажи газа, поскольку у многих покупателей из Европы нет альтернативных продавцов.

«Да и то, оплата в рублях весьма условна, поскольку потребитель все равно платит нам в европейской валюте. Перевод оплаты за российскую нефть в юани или рупии — интересная тема, поскольку ранее китайские и индийские торговые партнеры явно не хотели переходить на оплату своего импорта энергоносителей в рублях. Возможно, российские власти смогут как-то вписать расчеты за нефть в юанях и рупиях в систему нового бюджетного правила. Минфин и ЦБ РФ хотят создать систему предсказуемости курса рубля. Она должна действовать в условиях нового бюджетного правила, в рамках которого будет идти закупка в резервы валют дружественных стран, то есть как раз юаней и рупий», — заключил он.