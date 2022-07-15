Рынку акций надоело падать, а рублю – лежать в боковике

В пятницу утром настроения российских трейдеров значительно улучшились. Самое главное – прекратил расти курс доллара на мировом рынке, а вместе с этим перестала падать нефть. Риски провала нефтяных котировок в район $90 уменьшились, хотя полностью пока никуда не ушли. Сейчас «черное золото» пытается вернуться к уровням выше $100 за баррель.

Уменьшились политические риски. Ранее некоторые трейдеры опасались, что сегодня на внеочередном заседании Госдума будет обсуждать какие-то важные политические вопросы, но в повестке дня нижней палаты парламента ничего подобного нет.

При этом российский рынок акций падал 5 дней к ряду, потеряв за это время чуть более 7% капитализации. Индекс Мосбиржи вчера закрылся всего в трех процентах выше психологически важной отметки 2000 пунктов.

В общем, назрели все предпосылки для технического отскока. К этому стоит добавить, что сегодня пятница, и многие спекулянты предпочтут сократить объем шортов, чтобы снизить риски и не платить брокерам за перенос маржинальных позиций через выходные.

Так что неудивительно, что российский рынок акций открылся ростом, в первые минуты прибавив более 0,5% по Индексу Мосбиржи.

Из высоколиквидных акций намного лучше рынка торгуется «Лукойл». Как всегда слабо в последние дни выглядят акции черных металлургов. Но пальму первенства пока держат бумаги производителей удобрений: «Акрон» и «Фосагро», а также агропромышленного холдинга «Русагро». Здесь инвесторы отыгрывают очередное напоминание Минфина США, что расчеты за российские удобрения и продовольствие можно проводить без ограничений.

Если новостной фон не преподнесет неприятных сюрпризов, то рост российского рынка акций обещает продолжиться в течение дня. Спекулятивно на отскок интересно выглядят бумаги Сбера, «Лукойла» и «Роснефти», а также «Норильского Никеля», которые вчера на «красном» рынке начал разворот вверх от отметки 15 тыс руб.

Однако увлекаться покупками аналитики не рекомендуют. О сломе нисходящего тренда по Индексу Мосбиржи говорить рано. Многие ждут, что индикатор все-таки уйдет в район 2000 пунктов, пессимисты же не исключают возможности провала и ниже.

Рубль начал день с процентного снижения, но за первые полчаса торгов половина просадки была выкуплена. Если день пройдет без информационных и нефтяных потрясений, то вечером вряд ли многие захотят покупать валюту на выходные для хеджирования рисков, памятуя о том, что на следующей неделе наступает пик налогового периода.

Техническая картина говорит о том, что пара доллар-рубль сегодня четвертый день торгуется в боковом коридоре с границами 57,5-59. Пора бы выходить из этой зоны консолидации.

Спекулянты уже готовы начать игру на укрепление курса рубля, как только увидят увеличение объема выставляемой на продажу валюты.

«Не исключено, что на налоговом периоде пара доллар-рубль уйдет в район 50, и это может быть последний взлет рубля, если Россия не увеличит экспорт газа в Европу или цены на нефть резко не вырастут. Возможно, на следующей неделе сложится хороший момент для инвестиционной покупки доллара», - считает Алексей Антонов из Алора».

