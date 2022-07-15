Саудиты поддержали рубль покупками мазута

По итогам сегодняшнего дня курс рубля укрепился к доллару почти на 2% — последняя сделка заключена по котировке 57,165 руб. за доллар.

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Валютные трейдеры с оптимизмом восприняли информацию о том, что у российской нефти появился новый канал сбыта: во втором квартале Саудовская Аравия вдвое увеличила закупки российского мазута. Таким образом, даже если Саудовская Аравия нарастит добычу нефти, она вполне может увеличить закупки нефтепродуктов в России. При этом для бюджета и компаний продавать мазут более выгодно, поскольку это продукт более высокой степени переработки, чем сырая нефть.

Несмотря на то, что объем торгов валютой сегодня был невысоким для последних дней, волатильность на валютном рынке значительно выросла: доллар в течение дня дорожал до 59 рублей и падал до 56,5 рубля.

Такая динамика говорит о неустойчивости имеющегося тренда, в данном случае на укрепление российской валюты.

Не исключено, что и на следующей неделе волатильность на российском валютном рынке будет повышенной.

«Последние две недели июля будут более волатильными для российской валюты, чем уходящая неделя, — высказал «Эксперту» свое мнение аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов. — Во многом это связано с заседаниями центральных банков Европы, США, России и других стран, в ходе которых ожидается дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики западных регуляторов и возможное смягчение политики ЦБ РФ».



Действительно, заседания крупнейших мировых центробанков очень часто вызывают сильные движения котировок не только акций, но и сырьевых ресурсов, на что, конечно же, реагирует рубль. Что касается решения Банка России по ключевой ставке, то будет важен не сам размер ее понижения, а последующее выступление главы регулятора Эльвиры Нибиуллиной, где она, как ожидается, расскажет о состоянии российской экономики, а также огласит дальнейшие перспективы денежно-кредитной политики. Наверняка журналисты зададут ей вопрос о введении нового бюджетного правила, которое может быстро перечеркнуть все завоевания рубля.

Но все же на следующей неделе рубль имеет очень высокие шансы продолжить рост.

«В конце июля начинается период налоговых выплат крупными российскими экспортерами, для чего им придется продавать валюту. До 50 руб. за доллар российская валюта вряд ли дойдет и тем более вряд ли закрепится ниже, однако в моменте возможно и достижение этого уровня. В целом же коридор в 52-62 рубля за доллар выглядит более реалистичным», — полагает Маслов.