Шольца ждёт отставка, если он не капитулирует перед Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц лишится своей должности, если не капитулирует перед президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом в своей колонке для Telegraph написал обозреватель Дэниел Джонсон. По его мнению, в настоящее время Германия переживает жесточайший кризис на фоне нехватки энергоресурсов, в вопросе которых Берлин зависит от Москвы, передаёт РИА Новости.

Журналист при этом отмечает, что сейчас разыгралась настоящая драма с поиском виновных в принятии катастрофического решения десятилетней давности отказаться от атомной энергетики, из-за которого ФРГ оказалась в полной зависимости от России.

«Репутация Ангелы Меркель, которую раньше боготворили, сегодня разорвана в клочья, а две трети избирателей осуждают Шольца за то, что он не сумел обеспечить энергетическую безопасность страны», – пояснил Джонсон.

Он при этом считает, что действующий немецкий канцлер, помимо ошибок в энергетической сфере, не был достаточно твёрд и во внешней политике. В частности, Шольц, пытаясь угодить как НАТО, так и России, бросил Украину и не оказывает ей практически никакой помощи.

«Это уронило авторитет Берлина, в то время как экономические и энергетические проблемы Германии уже привели к тому, что всё больше жителей страны выступают против агрессивных мер в сторону Москвы, а общественная поддержка Киева в стране падает, –подчеркнул обозреватель. – И здесь либо Германия потерпит мощную неудачу, сопровождаемую распадом правящей коалиции, либо он капитулирует перед Путиным. На прошлой неделе Шольц с коллегами радовался краху Бориса Джонсона. Но теперь и его самого вполне может ждать такой же кошмарный сценарий».

Как ранее писал «Эксперт», Шольц предупредил жителей страны, что внезапное и резкое повышение цен на отопление может вызвать эффект социальной взрывчатки в Германии. Немецкий лидер отметил, что власти обеспокоены ростом стоимости энергоносителей и делают всё, чтобы решить возникшие проблемы.

В частности, он пообещал, что правительство ФРГ будет обсуждать с профсоюзами меры по сохранению стабильности энергоснабжения в условиях высокой инфляции. Шольц при этом высказал предположение, что при резком росте цен страну ждут серьёзные потрясения.

«Если вдруг счета за отопление внезапно подскочат вверх на сотни евро, то многие люди просто не смогут с этим справиться. Это социальная взрывчатка», – резюмировал канцлер Германии.