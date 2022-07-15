ЦБ назвал регион РФ с самой высокой инфляцией

Годовая инфляция снизилась в 79 из 82 российских регионов и находилась в диапазоне от 21% в Ингушетии до 2,1% на Чукотке. Замедление инфляции произошло из-за коррекции цен на товары, резко подорожавшие в марте, быстрого укрепления рубля и благодаря новому урожаю овощей и фруктов, говорится в обзоре Центробанка.

Статья по теме: Годовая инфляция в июне замедлилась до 15,9%

«Плодоовощная продукция за месяц подешевела во всех федеральных округах, что дало основной вклад в замедление продовольственной инфляции. В непродовольственном сегменте наблюдался более слабый рост цен на легковые автомобили и строительные материалы. В то же время рост затрат на производство и транспортировку многих товаров компании продолжали переносить в цены», — сообщили в ЦБ.

Так, в июне годовая инфляция в Республике Ингушетия замедлилась до 20,92% после 22,96% в мае, сложившись выше показателя по округу (16,06%) и России в целом (15,9%). Более всего там подорожала плодоовощная продукция (27,44% после 54,29% в мае) и непродовольственные товары (21,96% после 21,73% в мае). Из услуг наибольший рост цен зафиксирован в сфере пассажирского транспорта (9,69%).

«В июне текущего года на фоне благоприятных погодных условий на прилавки поступил новый урожай местного производства в большем объеме, чем годом ранее. Значимое влияние оказало также расширение предложения овощной продукции за счет увеличения импортных поставок из стран Ближнего зарубежья, а в условиях укрепления рубля она стала дешевле. В результате отмеченные факторы продолжили замедление роста цен на овощи "борщевого набора"», — говорится в комментарии ЦБ.

