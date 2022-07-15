Центробанк предложил изменить критерии отнесения компаний к субъектам МСП

В едином реестре предприятий малого и среднего предпринимательства (реестр МСП), по мнению Банка России, находится значительное количество компаний, которые сложно отнести к предпринимательскому сегменту, поскольку они, например, входят в состав крупных промышленных групп. Участники рабочей группы по финансированию малого и среднего предпринимательства Центробанка считают необходимым пересмотреть критерии отнесения компаний к сегменту МСП, так как сейчас они носят формальный характер. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«Ряд таких организаций имеет несоразмерный для МСП масштаб бизнеса, значительное количество компаний входит в периметр крупных промышленных групп, застройщиков жилья и банков. Такое определение сегмента МСП приводит к негативным последствиям: искажению показателей этого сегмента экономики, снижению эффективности распределения господдержки, рискам регулятивного арбитража», — сообщили в ЦБ.

Итоговые предложения эксперты Банка России планируют сформулировать с учетом мнения бизнес-объединений, банковских ассоциаций, экспертного сообщества и заинтересованных министерств и ведомств.

