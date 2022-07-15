Украина навсегда потеряла Запорожье

Украина навсегда потеряла Запорожскую область, и киевскому режиму надо с этим смириться.

Об этом в интервью РИА Новости заявил член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.

«Запорожская область навсегда потеряна для Украины, также, как и Украина потеряна навсегда для нынешнего киевского режима, – подчеркнул он. – Теперь для Запорожской области главное, что она навсегда найдена Россией и станет её неотъемлемой частью».

По словам чиновника, сейчас большинство жителей региона видят свое будущее в составе России, что подтверждается различными соцопросами. Именно поэтому, как объяснил Рогов, область уже начала подготовку к референдуму. В частности, в ближайших планах – формирование избирательных комиссий.

«Режим Зеленского понимает, что проиграет на этом референдуме, поэтому цепляется за последнюю возможность запугать население обстрелами и терактами. Затягивать с проведением референдума мы не будем, но основа для его проведения – это прежде всего безопасность», – резюмировал член главсовета администрации.

Как ранее писал «Эксперт», референдум по вхождению Запорожской области в состав России будет проведён уже в начале осени.

«Предполагаемые даты – первая половина сентября, – рассказал Рогов. – Окончательно озвучим, когда будем понимать по уровню нашей готовности и вовлеченности людей».

При этом он подчеркнул, что население региона требует провести референдум как можно быстрее.

«На всех встречах люди спрашивают, когда уже будет референдум, почему тянете, мы хотим побыстрее стать Россией», – утверждает чиновник.

По его словам, проведение референдума и вхождение области в состав Российской Федерации среди прочего станет гарантом безопасности региона.