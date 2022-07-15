Умер бывший тренер «Спартака» и сборной России Георгий Ярцев

В Москве на 75 году жизни скончался бывший тренер «Спартака» и сборной России по футболу Георгий Ярцев.

Как передаёт сайт газеты «Спорт-Экспресс», наставник умер у себя дома. По данным портала «Чемпионат», предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность.

Наша справка

Игровая карьера Георгия Ярцева началась в костромском футбольном клубе «Текмаша». Затем были «Спартак» (Кострома), «Искра» (Смоленск), ЦСКА, «Гомсельмаш» (Гомель), московские «Спартак», «Локомотив», а также «Москвич».

В составе красно-белых Ярцев стал чемпионом СССР 1979 года. Всего в первенствах страны он сыграл 82 матча, забил 38 голов. В 1978 году с 19 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Союза. За сборную СССР Ярцев провел 5 матчей.

В качестве тренера возглавлял московские «Спартак», «Динамо», «Торпедо», «Ротор», а также молдавский «Милсами». Под руководством Ярцева красно-белые стали чемпионами России 1996 года. Сборная России под руководством Ярцева вышла в финальную часть чемпионата Европы 2004 года.