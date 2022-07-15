В «Белавиа» заявили о возможных планах по приобретению российских самолетов SSJ

Белорусская авиакомпания «Белавиа» в целом заинтересована в покупке российских самолетов Superjet.

Об этом заявил замгендиректора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности белорусского перевозчика Владимир Баркун.

«Гипотетически — да, конечно [интерес к Superjet есть]», — цитирует Баркуна ТАСС.

Он уточнил, что относительно каких-либо сроков по приобретению российских машин рассуждать пока рано. По словам Баркуна, самолеты SSJ сейчас нужны, в первую очередь, самой России. «Они летают, они есть, но на самом деле доступных для заказа самолетов сейчас нет, потому что большой дефицит в самой же Российской Федерации. Поэтому говорить, что в ближайшие пару лет мы реально сможем приобрести эти самолеты, не приходится», — сказал Баркун.

Говоря про самолеты МС-21 и Ту-204, он отметил, что в настоящий момент речи о покупке этих лайнеров не идет.

«Вы должны понимать, что начало эксплуатации нового типа — это очень большая подготовительная работа — как с точки зрения летного состава, технического. То есть, на самом деле, все это очень далекие перспективы», — пояснил топ-менеджер «Белавиа».

Ранее «Эксперт» писал, что, как сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, самолеты SSJ-100 и Ил-114-300 с российскими двигателями получат сертификаты типа в конце 2023 года. «В конце следующего года сертификат типа получит "Суперджет" с отечественным двигателем ПД-8 и Ил-114-300 с двигателем ТВ7-117. На модификации этого же двигателя в 2024 году будет сертифицирован самолет "Ладога", тогда же стоит крайний срок по самолету "Байкал" с двигателем ВК-800 и самолет МС-21-310 с ПД-14», — рассказал Мантуров. Он уточнил, что до 2030 года программа развития авиации предусматривает производство свыше 1000 самолетов.