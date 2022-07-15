В Белгородской области сообщили о повреждении библиотеки после сброса взрывчатки с БПЛА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждении библиотеки в городе Грайвороне в результате попадания в здание самодельного взрывного устройства, сброшенного с квадрокоптера.

«Вчера поздно ночью в Грайвороне на здание библиотеки было сброшено с квадрокоптера самодельное взрывное устройство. Есть небольшие разрушения», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают следователи и оперативные службы.

В настоящий момент в Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности, власти региона продлили его до 24 июля.

В начале месяца Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за ударов по Белгороду. По данным ведомства, ВСУ был осуществлен обстрел объектов гражданской инфраструктуры, в результате чего погибли и пострадали люди, были повреждены здания. Председатель конституционного комитета Совета Федерации России Андрей Клишас заявил, что гибель мирных жителей и разрушение гражданских объектов есть не что иное, как акт агрессии со стороны киевского режима, который требует самого жесткого, в том числе военного ответа.