В Кремле прокомментировали возможные отставки Драги и Шольца

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с журналистами прокомментировал возможные отставки европейских политиков.

По его словам, Кремль считает вопросы несостоявшейся отставки итальянского премьер-министра Марио Драги и слухи о возможном уходе канцлера ФРГ Олафа Шольца внутренними делами этих стран, передаёт РИА Новости.

«Это внутреннее дело каждой из упомянутых стран. Мы не можем вмешиваться… И не имеем к этому никакого отношения – вот всё, что можно сказать», – сказал Песков в ответ на вопрос одного из представителей СМИ о том, как в Кремле относятся к несостоявшейся отставке Драги, уходу с поста главы британского правительства Бориса Джонсона и слухам о возможном уходе Шольца.

Напомним, 14 июля Драги подал в отставку. Однако президент Италии Серджо Матарелла прошение об этом вчера отклонил. Впрочем, как ранее писал «Эксперт», даже если правительство Драги сейчас устоит, а сам он останется на посту премьера, несостоявшаяся отставка станет началом в череде боев за власть на полуострове перед выборами в 2023 году.

Непростая ситуация и у Шольца в Германии. Западные СМИ полагают, что канцлер ФРГ лишится своей должности, если не капитулирует перед президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом, в частности, в своей колонке для Telegraph написал обозреватель Дэниел Джонсон. По его мнению, в настоящее время Германия переживает жесточайший кризис на фоне нехватки энергоресурсов, в вопросе которых Берлин зависит от Москвы

