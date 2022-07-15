В проект военного бюджета США не вошли поставки Анкаре истребителей F-16

Палата представителей Конгресса США выступила за ограничение поставок Турции модернизированных истребителей F-16.

Соответствующая утвержденная поправка, согласно которой Анкара не сможет получить новые самолеты, если не предоставит гарантии отказа от использования их против Греции, внесена в проект американского военного бюджета на будущий финансовый год, пишет Politico. Инициативу поддержали 244 конгрессмена, в том числе 184 демократа и 60 республиканцев.

Издание называет итоги голосования ударом «по усилиям администрации» Джо Байдена, который выступал за поставки истребителей Турции в ответ на поддержку заявок Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО.

Решение палаты представителей грозит блокировкой ратификации в парламенте Турции протокола о вступлении двух европейских стран в Североатлантический альянс, поясняют эксперты. Анкара может сослаться на невыполнение Вашингтоном обещаний, которые убедили Турцию дать согласие на присоединение Финляндии и Швеции к НАТО.

Стокгольм между тем рассчитывает на то, что парламент Турции, который ушел на летние каникулы до 1 октября, ратифицирует протокол о вступлении двух стран в НАТО в текущем году. Об этом заявила накануне, 14 июля, министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

«Здесь трудно что-либо говорить, но я думаю и надеюсь, что у нас будет окончательная ратификация до конца этого года. Однако здесь не может быть полной уверенности», — процитировало главу ведомства ТАСС.

Главы МИД Финляндии и Швеции, а также представители 30 государств-членов НАТО подписали протокол о вступлении обеих стран в Североатлантический альянс 5 июля. Хельсинки и Стокгольм войдут в него после ратификации документа всеми государствами союза.

В мае Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО, однако процесс заблокировала Турция, настоявшая на том, чтобы эти страны объявили террористическими курдские организации и выдали лиц, обвиняемых турецкими властями в терроризме. Кроме того, Анкара потребовала отменить запреты на поставки Турции оружия.

В конце июня, перед началом саммита НАТО в Мадриде, состоялись переговоры президента Турции Реджепа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга, по результатам которых был подписан меморандум, позволяющий Стокгольму и Хельсинки вступить в альянс. По словам Эрдогана, все требования Анкары были выполнены. После саммита НАТО глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что ожидает в ближайшее время от Вашингтона решения по поводу поставок 40 модернизированных истребителей F-16.