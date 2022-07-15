В Театре сатиры рассказали о планах на 99-й сезон

В конце сезона 2021/22 года Театр сатиры буквально поразил московскую публику двумя громкими премьерами. Сергей Землянский в конце апреля представил пластический спектакль «Арбенин. Маскарад без слов» с Максимом Авериным в главной роли. Затем, в начале июня, вышла постановка Сергея Газарова «Дядя Жорж», основанная на двух пьесах Антона Чехова «Леший» и «Дядя Ваня». «Сразу две постановки подобного масштаба стали возможны при поддержке Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт», выступившего в этом сезоне ключевым партнером нашего театра. Поддержка фонда позволяет воплощать в жизнь спектакли в различных жанрах и формах, экспериментировать с новыми направлениями. Поэтому мы очень надеемся, что Фонд будет поддерживать наши смелые начинания и в будущем сезоне», - рассказывает худрук Театра сатиры Сергей Газаров.

На новый, 99-й сезон в театре большие творческие планы. В работе много масштабных, оригинальных, ярких спектаклей, среди которых, как постановки по пьесам современных авторов, так и новое прочтение классических произведений.

Сезон откроется 6 сентября 2022 года оригинальной версией спектакля «Где мы?», подготовленной специально к 88-летию Президента театра Александра Ширвиндта. «Особенности показа мы пока держим в секрете, но уверяем вас, что это будет очень оригинально и очень смешно. Совершенно в духе Александра Анатольевича», - рассказали в пресс-службе Театра сатиры.

Затем на сцене «Чердак сатиры» 13 и 27 сентября зрители смогут увидеть постановку Никиты Кобелева «Этот ребенок». Пьеса французского драматурга Жоэля Помра создана в технике «вербатим», в которой драматургическую основу составляют диалоги обыкновенных людей. Все десять эпизодов узнаваемы, и вместе с тем одновременно абсурдны, ироничны и трагичны. Каждая маленькая история повествует о взаимоотношениях между родителями и детьми. Она о тех фатальных ошибках, которые иногда непреднамеренно совершают взрослые. Это своеобразная энциклопедия родительских заблуждений. Рассказывает режиссер Никита Кобелев: «В работе мне было важно подчеркнуть, что нравственная глухота по отношению друг к другу – это проблема не только «отцов и детей», но и серьезная общечеловеческая проблема сегодня. Поэтому в зале обязательно найдется зритель, который уверенно скажет: это про меня».

В конце октября 2022 года на Основной сцене Театра сатиры Михаил Мокеев представит спектакль «Невольницы». В основу постановки легла пьеса Александра Островского, которая несправедливо редко ставилась на театральных подмостках. Жанр спектакля, как и произведения, — комедия, но комедия не совсем обычная. Здесь есть все: и элементы комедии положений, и ироничные диалоги, и неожиданные интригующие сюжетные повороты. Полностью сохраняя авторский текст Островского, Михаил Мокеев стремится к современному, острому, яркому воплощению сюжета на сцене. Главное, что отличает эту постановку от классического прочтения – это зонги: музыкальные номера с оригинальным текстом монологов главных героев, написанные в жанре инди-рока.

«Мы стараемся честно рассказывать эту историю, восхищаемся мастерством драматурга и его умением мыслить сценическими категориями: ведь Островский не писал про жизнь, он писал про театр. Я не «наваливаюсь» на великого драматурга своими трактовками, не пытаюсь наивно думать, что понимаю его лучше, чем он сам. Но мне интересно вскрыть автора, «расщепить» материал на неожиданные атомы. Показать его через современные музыкальные и сценические формы. Надеюсь, что такая подача драматургии Островского привлечет в театр не только любителей классики, но и молодых зрителей». – рассказывает о своей будущей премьере Михаил Мокеев.

В дальнейших планах Театра сатиры – «Женитьба» Николая Гоголя от режиссера Филиппа Гуревича, постановка о Ван Гоге в интерпретации Сергея Землянского и, конечно, работы худрука Сергея Газарова: «Весталка» о Великой Отечественной войне глазами женщин, а также «Собачье сердце» с участием Федора Лаврова и Алексея Гуськова.

«В будущем сезоне на разных сценах нашего театра мы планируем в совокупности представить 6-7 премьерных спектаклей. Репертуар в целом определен. Остается только много работать, чтобы все получилось», - заключил художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров.