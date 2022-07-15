Внуково ожидает в 2022 году сокращения пассажиропотока примерно на четверть

В текущем году аэропорт Внуково, предположительно, обслужит на 22-28% меньше пассажиров от числа, зафиксированного в 2021-м.

Об этом заявил заместитель гендиректора по коммерции аэропорта Антон Кузнецов, передает «Интерфакс».

«Прогнозировать сейчас очень сложно, потому что много неизвестных впереди, но мы в принципе ожидаем порядка 13-14 млн пассажиров в этом году», — сказал Кузнецов. Он отметил, что за первое полугодие 2022-го число перевезенных через Внуково пассажиров снизилось примерно на 20%.

Наиболее значимый вклад — около 70% — в пассажиропоток воздушной гавани вносят авиакомпании «Победа» (группа «Аэрофлот»), ЮТэйр и Turkish Airlines, рассказал замгендиректора по коммерции аэропорта.

По данным Росавиации, в 2021 году Внуково обслужило 18 млн пассажиров, что составляет 75% от результата допандемийного 2019 года. По сравнению с 2020 годом, когда авиасообщение было ограничено из-за коронавируса, показатель увеличился на 43%.

Ранее «Эксперт» сообщал, что введенный в конце февраля запрет на полеты в ряд воздушных гаваней южной и центральной России продлен до 24 июля. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Ограничения для 11 городов, введенные после начала спецоперации на Украине, авиационные власти РФ продлевают уже в 24-й раз.